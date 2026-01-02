Модні дівчата вирушаючи на популярні курорти Аспен чи Санкт-Моріц, не лише обирають для себе комфорт, але й останні зимові тренди, щоб виглядати максимально стильно, пише 24 Канал з посиланням на In Journal.

У нас є свій гірськолижний курорт Буковель, куди з’їжджаються всі охочі покататися на лижах. Та окрім лижного спорядження дівчата беруть з собою модні зимові речі, які додають їм особливого шику.

Що одягнути на відпочинок в горах?

Основу образу складають пухові куртки та шуби, в’язані комплекти, різдвяні светри та чоботи. А ще шапки, рукавиці та шарфи. Стилісти радять комбінувати в горах 2 модні трюки:

Шари й текстури – поєднуйте разом пух, шерсть й трикотаж для тепла й стилю.

Гра з кольорами – вибирайте пастельні відтінки, яскраві білі чи кремові кольори або ж трендови коричневий.

Серед аксесуарів для стильного образу підійде хутряна шуба чи балаклава, шкіряні рукавиці й тепле взуття.

Модниці залюбки обирають для себе короткі шубки, які стилізують з об’ємними шапками та лосинами, з трендовими уггами чи монбутами, светрами в скандинавському стилі чи утепленими комбінезонами.

Андре Тан назвав трендами зими 2025/26 року шуби у стилі Єті з прямим ворсом, хутряні шарфи та рожевий колір. Модними також є скульптурні пальта, верхній одяг з високим коміром та пальта з хутряними вставками.

Які ще є модні цікавинки?