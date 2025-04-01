Речі, які здешевлюють образ: відмовтеся від них, щоб мати статусний вигляд

Кожна дівчина хоче мати стильний та сучасний вигляд, однак цьому може завадити неправильний вибір речей, які миттєво здешевлюють образ. Краще оминати певні види вбрання, щоб не створювати старомодний аутфіт.

Часом навіть дорогі речі можуть мати дешевий вигляд, тому треба добре розуміти, що саме є наразі актуальним, а від чого варто відмовитися, пише 24 Канал.

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Фурнітура

З погляду статусності, фурнітура відіграє важливу роль. Пластикові чи тонкі металеві блискавки виглядають неякісно. Дешевий ефект створюють золотисті чи сріблясті блискавки.

Зверніть увагу! Джинси на низькій посадці, з великими рваностями, декоруванням, та з вареного деніму вважаються антитрендовими на 2025 рік. Більше про них ми розповіли у нашому матеріалі.

Не досить добре виглядають ґудзики з погано прошитими нитками чи поганою обробкою країв. Варто відмовлятися від декору «під золото», оскільки штучний колір швидко облазить, а золоті ланцюги на сумках мають темний вигляд вже через кілька носінь. Також варто відмовлятися від фальшивих ремінців з емблемою відомого бренду, якщо ця річ є копією.

Неякісний одяг

Одяг, що немає форми робить наш образ занадто простим та часом навіть недбалим. Оминайте будь-яке вбрання з дешевих тканин, оскільки вони погано тримають форму, а через кілька носінь починають доформовуватися. До прикладу, синтетика завжди видає неякісний зовнішній вигляд, а занадто обтягуючі речі створюють дешевий образ.



Відмовтеся від неякісного одягу / Фото Pinterest

Сумки сумнівної якості

Усі дівчата люблять знижки, оскільки можна натрапити на річ за досить хорошою ціною, однак не завжди це вигідно спрацьовує в нашу сторону. Річ у тому, що дешеві сумки не надають образу статусності. Аксесуари зі штучної шкіри швидко втрачають вигляд, а сріблясті чи золотисті ремінці з часом починають темніти. Щоб не зіпсувати сумкою аутфіт, краще відмовитися від такого аксесуара, на користь дорожчого.