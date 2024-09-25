Похід в офіс чи на лекції, або будь-які навчальні семінари – це чудова можливість приміряти на собі образи з плісированими спідницями, лоферами чи жакетами, пише Vogue. Перша половина осені набирає популярності в естетиці "знову до школи", а стилісти кажуть, що образи преппі ми будемо носити аж до початку зими.

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Кожної осені моду захоплює шкільна естетика. Дівчата надають перевагу спідницям, сорочкам, жакетам, які вдало поєднують між собою. Лофери чудово поєднуються з шортами та спідницями, біла сорочка ідеально стилізується з будь-чим, а плісирована спідниця вдало комбінується з блузами та лонгслівами. Далі розповімо, що ж саме треба придбати цієї осені.

Лофери

У вересні ми ще доповнюємо образи балетками, втім далі потрібно додати у свій гардероб лофери, які зможете поєднати зі шкарпетками, колготами та стильними твідовими костюмами.



Речі у стилі шкільної естетики / Фото Vogue

Біла сорочка

Сорочка білого кольору – базова річ, яка має бути в гардеробі кожної дівчини. Вона чудово поєднується з будь-яким низом та взуттям, а також з різноманітним верхнім одягом.



Речі у стилі шкільної естетики / Фото Vogue

Плісирована спідниця

Така спідниця не полишає списки трендів. Вона належить до естетики преппі, тож без неї важко уявити шкільний гардероб. Цієї осені у фаворитах короткі моделі.





Речі у стилі шкільної естетики / Фото Vogue

Жакет

Обирайте для себе жакет у спокійному, природному відтінку. Ним ви зможете доповнити штани, джинси чи спідниці.



Речі у стилі шкільної естетики / Фото Vogue

Штани

Палаццо ідеально впишуться у ваш осінній гардероб, оскільки вдало поєднаються з блузами, сорочками та взуттям на підборах чи чоботами.



Речі у стилі шкільної естетики / Фото Vogue

Усі ці речі є базовими, тож прослужать вам не один рік. Впевнено додавайте їх до свого гардероба та носіть всю осінь, а більшу частину цих речей можна сміливо забрати до стилізацій зимових образів.