Поход в офис или на лекции, или любые учебные семинары – это прекрасная возможность примерить на себе образы с плиссированными юбками, лоферами или жакетами, пишет Vogue. Первая половина осени набирает популярность в эстетике "снова в школу", а стилисты говорят, что образы преппи мы будем носить до начала зимы.

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Каждую осень моду захватывает школьная эстетика. Девушки предпочитают юбки, рубашки, жакеты, которые удачно сочетают между собой. Лоферы прекрасно сочетаются с шортами и юбками, белая рубашка идеально стилизуется с любым, а плиссированная юбка удачно комбинируется с блузами и лонгсливами. Далее расскажем, что же именно надо приобрести этой осенью.

Лоферы

В сентябре мы еще дополняем образы балетками, впрочем дальше нужно добавить в свой гардероб лоферы, которые сможете совместить с носками, колготами и стильными твидовыми костюмами.



Вещи в стиле школьной эстетики / Фото Vogue

Белая рубашка

Рубашка белого цвета – базовая вещь, которая должна быть в гардеробе каждой девушки. Она прекрасно сочетается с любым низом и обувью, а также с разнообразной верхней одеждой.



Вещи в стиле школьной эстетики / Фото Vogue

Плиссированная юбка

Такая юбка не покидает списки трендов. Она относится к эстетике преппи, поэтому без нее трудно представить школьный гардероб. Этой осенью в фаворитах короткие модели.





Вещи в стиле школьной эстетики / Фото Vogue

Жакет

Выбирайте для себя жакет в спокойном, естественном оттенке. Им вы сможете дополнить брюки, джинсы или юбки.



Вещи в стиле школьной эстетики / Фото Vogue

Брюки

Палаццо идеально впишутся в ваш осенний гардероб, поскольку удачно сочетаются с блузами, рубашками и обувью на каблуках или сапогами.



Вещи в стиле школьной эстетики / Фото Vogue

Все эти вещи являются базовыми, поэтому прослужат вам не один год. Уверенно добавляйте их в свой гардероб и носите всю осень, а большую часть этих вещей можно смело забрать в стилизаций зимних образов.