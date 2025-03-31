З чим носити шкіряну спідницю навесні: добірка найкращих образів
- Шкіряна спідниця повертається в моду цього року, особливо в м'яких відтінках бежевого, кавового, оливкового та чорного.
- Її можна поєднувати з блузами, трикотажними майками, жакетами та лоферами для створення різноманітних образів.
- Шкіряна спідниця добре пасує до класичних майок, футболок та кардиганів, а новачкам рекомендується обирати чорний колір.
Цього року в моду повертається шкіряна спідниця. Ця річ була актуальною кілька сезонів тому й тепер знову очолить провідні позиції. Дизайнери пропонують обирати класичний силует прямого крою чи модель з розрізами або акцентними деталями.
У весняно-літньому сезоні особливо популярними будуть спідниці м’яких відтінків – бежевого, кавового, оливкового й чорного, який також буде в моді|, пише 24 Канал з посиланням на Vogue.
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Шкіряна спідниця є ідеальною базою для ділових та повсякденних образів, тому пропонуємо кілька цікавих образів, які можуть вам сподобатися.
До речі! Костюми є базовим елементом гардероба, який можна стильно стилізувати у теплу пору року, замінюючи верхній одяг жакетами. З чим їх носити читайте в нашому матеріалі.
Спідниця з блузою й бантом
Поєднання вишуканої сорочки зі шкіряною сорочкою – чудовий елегантний сучасний образ. Щоб завершити ніжний аутфіт, рекомендуємо одягнути взуття на підборах.
Стильний образ зі шкіряною спідницею / Фото Vogue
Спідниця з трикотажною майкою
Зі шкіряною спідницею можна створити безліч вишуканих образів. До прикладу, досить красиво виглядає поєднання трикотажної майки з бахромою та чорною спідницею в довжині нижче колін.
Стильний образ зі шкіряною спідницею / Фото Vogue
Спідниця з жакетом
Створіть цієї весни образ, в якому гармонійно поєднаний мінімалістичний жакет з мідіспідницею прямого крою. Обирайте спідницю в нетиповому відтінку, щоб створити цікавий стилістичний look.
Стильний образ зі шкіряною спідницею / Фото Vogue
Спідниця з лоферами
Преппі-естетика все ще знаходить своє відображення в модних колекціях й чудово балансує між елегантністю й стриманістю. Щоб зробити діловий стиль трішки розслабленішим, радимо одягнути лонгслів з вирізом й довершити ансамбль лоферами з квадратним носком та високими гетрами.
Стильний образ зі шкіряною спідницею / Фото Vogue
Загалом шкіряна спідниця добре стилізується з класичними майками, футболками та кардиганами. Взувати можна туфлі на підборах, босоніжки, балетки чи мюлі. Новачкам варто обирати чорний колір, а ті, хто захочуть експериментів, можуть приміряти спідниці в кольорах.