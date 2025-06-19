У моду повернулися штани, які ми не носили 15 років: як вони виглядають

Цього року в моду повернулися штани Алладіни чи шаровари. Вони були популярними понад 10 років тому, а потім про них забули на досить тривалий час. Модниці віднайшли забутий тренд й активно доповнюють цими штанами свої літні образи.

Тренди літа балансують між естетикою бохо та модою Y2K, тож найпопулярнішими штанами стають шаровари, пише 24 Канал з посиланням на In Journal.

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Ці легкі мішкуваті штани є широкими й звужуються навколо щиколоток. Їх представили у своїх колекціях бренди Chloé та Alaïa, а інфлюенсерки не опустили можливості почати їх знову носити.

Штани Алладіни – тренд літа

На початку літа цей тренд видавався дещо суперечливим, тож не всі ще наважувалися на примірку цих штанів. Втім, якщо їх правильно стилізувати, то можна створити досить красивий образ.

Історія появи штанів Алладінів походить з Близького Сходу, оскільки саме в цих країнах вони вважаються традиційним предметом одягом. Частиною західної культури вони вже стали на початку ХХ століття, коли французький модельєр Поль Пуале додав їх до колекції високої моди.

Пік популярності цих широких штанів припав на 80-ті роки, коли вони стали частиною попкультури. Їх тоді носили хіпі та репери. Згодом вони знову стали популярними у 2010 році, а після цього зникнули з модних радарів аж на 15 років.

Носити такі штани можна з короткими топами, майками, футболками, сорочками та різним взуттям – кросівками, сандалями, босоніжками та в’єтнамками. Щодо кольорів, то модниці найчастіше обирають для себе базові чорні, кремові та білі штани.

До слова, нещодавно ми розповіли про трендові купальники на літо. Як вони виглядають – дивіться в нашому матеріалі.