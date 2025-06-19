Тренды лета балансируют между эстетикой бохо и модой Y2K, поэтому самыми популярными брюками становятся шаровары, пишет 24 Канал со ссылкой на In Journal.

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Эти легкие мешковатые брюки широкие и сужаются вокруг щиколоток. Их представили в своих коллекциях бренды Chloé и Alaïa, а инфлюенсеры не упустили возможности начать их снова носить.

Брюки Алладины – тренд лета

В начале лета этот тренд казался несколько противоречивым, поэтому не все еще решались на примерку этих штанов. Впрочем, если их правильно стилизовать, то можно создать достаточно красивый образ.

История появления штанов Алладин происходит с Ближнего Востока, поскольку именно в этих странах они считаются традиционным предметом одеждой. Частью западной культуры они уже стали в начале ХХ века, когда французский модельер Поль Пуале добавил их в коллекции высокой моды.

Пик популярности этих широких брюк пришелся на 80-е годы, когда они стали частью поп-культуры. Их тогда носили хиппи и рэперы. Впоследствии они снова стали популярными в 2010 году, а после этого исчезли с модных радаров аж на 15 лет.

Носить такие брюки можно с короткими топами, майками, футболками, рубашками и различной обувью – кроссовками, сандалиями, босоножками и вьетнамками. Что касается цветов, то модницы чаще всего выбирают для себя базовые черные, кремовые и белые брюки.

К слову, недавно мы рассказали о трендовые купальники на лето. Как они выглядят – смотрите в нашем материале.