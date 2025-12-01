Про базову куртку можна забути: шубка з овчини – найкраща річ на зимову пору

У холодні зимові місяці потреба у верхньому одязі виходить на перший план. Коли на вулиці низька температура, падає сніг та дме сильний вітер, важливим питанням постає вибір теплого та комфортного верхнього одягу.

Пуховики та дублянки не втрачають актуальності, але цієї зими в моду входить мінімалістична шубка з овчини, яка зігріває та при цьому має сучасний вигляд, пише 24 Канал з посиланням на Who What Wear.

Як виглядає шуба з овчини?

Овчина вже багато років є іконічною серед різного зимового верхнього одягу. Вона чудово поєднується з різним мінімалістичним чи трендовим вбранням, а цього сезону переживає справжнє відновлення.



Стильний верхній одяг на зиму / Фото Who What Wear

Дуже популярним став верхній одяг з овчиною від бренду Totême зі шкіряними деталями. Цю річ вже носять багато модних блогерів. Для тих, хто хоче знайти для себе схожу модель, варто звернути увагу на масмаркет, який представив багато альтернатив.



Стильний верхній одяг на зиму / Фото Who What Wear

Магазини пропонують багато схожого одягу, який залюбки можна носити взимку з теплими речима. Найлегший спосіб обіграти овчину – поєднати її з джинсами, штанами чи лосинами. На низ можна одягати угги, черевики, чоботи чи навіть утеплені кросівки.

Шубка з овчини чудово підійде й для вечірнього виходу. Лише замість базового взуття варто одягнути чоботи на підборах до колін. Якщо ж хочеться додати елегантності, то варто поєднати з верхнім одягом шкіряні штани.



Стильний верхній одяг на зиму / Фото Who What Wear

Щоб образ виглядав дорого та вишукано, доповніть свій вихід красивою сумкою, яка зможе додати нотку оригінальності до аутфіту.

А от для тих, хто вже має чимало верхнього одягу на зиму, можна замість шубки, придбати кардиган з овчини, як це зробила французька модниця Жюлі Феррері.



Стильний верхній одяг на зиму / Фото Who What Wear

Цього року доволі популярними є шуби, пише Vogue. Наймоднішими фасонами шуб на зиму 2025 є короткі шуби в природних відтінках, кольорові короткі шуби та довгі шуби міді чи максі. Крім шуб, у моді залишаються пальта з вбудованим шарфом і пальта з хутром навколо шиї та рукавів.

