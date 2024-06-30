Вік над нею не владний: супермодель Сінді Кроуфорд показала, як змінилася за майже 40 років

Сінді Кроуфорд – американська супермодель, над якою буквально не владен час. Так, зірка опублікувала фото, який вигляд вона мала у 20 років, але кардинальних змін у зовнішності майже непомітно.

Неймовірними знімками Сінді Кроуфорд поділилася на своїй сторінці в інстаграм. До слова, користувачі під дописом залишають безліч коментарів з компліментами.

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Як змінилася Сінді Кроуфорд за майже 40 років

58-річна американська супермодель 1990-х років Сінді Кроуфорд опублікувала фото, щоб показати, як вона змінилася за 38 років. Так, зірка опублікувала світлину з часів своєї юності, коли їй було 20 років. На ній юна модель позує практично без макіяжу й в шкіряній куртці.



Сінді Кроуфорд у 20-річному віці / Фото з інстаграм-сторінки @cindycrawford

Як пояснила зірка, цю світлину вона опублікувала до 20-річчя бренду косметики Meaningful Beauty, засновницею якого є.

Meaningful Beauty виповнюється 20 років! Щоб допомогти нам відсвяткувати цю подію, поділіться своєю фотографією у 20 років та фотографією себе сьогодні. Вдячні за те, що останні два десятиліття ви провели, працюючи з чудовою командою, дізнаючись так багато про красу та бізнес, і допомагаючи жінкам почуватися краще в будь-якому віці. З днем ​​народження MB! Дякую всім, що підтримуєте нас,

– написала Сінді Кроуфорд і стала першою, хто долучився до ініціативи.

Наступною світлиною американська супермодель опублікувала сучасне фото, на якому їй 58 років. Так, за 38 років акторка майже не змінилася. Звісно, час залишив свій відбиток, але виразні очі зірки, об'ємна укладка волосся і родимка над губою крізь роки додають їй шарму.

На світлині, яку супермодель зробила через 38 років, зірка також позує у шкіряній куртці й з мінімальним макіяжем.



Сінді Кроуфорд у 58-річному віці / Фото з інстаграм-сторінки @cindycrawford

У коментарях користувачі буквально "засипали" супермодель компліментами. Шанувальники зірки пишуть, що вона майже не змінилася за понад 40 років. Користувачі додають, що зірка у будь-якому віці має неперевершений вигляд.