Хоча процес старіння зупинити неможливо, однак правильний догляд може його сповільнити. Так, музикантка Дженніфер Харт якось у мережі опублікувала відео зі своєю бабусею Беллою, яка фарбувала губи. Користувачі були шоковані, дізнавшися вік жінки.

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Як 105-річна жінка доглядає за шкірою

Так, у мережі з'явилося відео, як 105-річна бабуся фарбує губи. У коментарях зауважували, що жінка має вигляд на 20 років молодшої, а тому поцікавилися її секретами краси.

Кадри, які здивували мережу: дивіться відео

Бабуся Белла поділилася, що насправді секрет догляду за шкірою дуже простий. Вона користувалася завжди лише 2 основними засобами для догляду за шкірою обличчя – очищення та зволоження.

Щоранку і щовечора я використовую засіб для вмивання і наношу зволожувальний крем,

– розповіла 105-річна жінка.

Час від часу бабуся також користується скрабом. За словами Белли, двічі на тиждень вона робить скрабування, щоб видалити ороговілі клітини.

Жінктакож зауважує, що молодість шкіри можуть зберегти й бюджетні засоби для догляду. Белла додала, що сама часто користується засобами, які можна придбати у будь-якій аптеці.

105-річна жінка розповіла, як доглядає за шкірою: дивіться відео

Загалом Белла вважає, що не варто ускладнювати процедури домашнього догляду. Головне – робити це постійно, щоб шкіра завжди була чистою та зволоженою.