Хотя процесс старения остановить невозможно, однако правильный уход может его замедлить. Так, музыкантка Дженнифер Харт как-то в сети опубликовала видео со своей бабушкой Беллой, которая красила губы. Пользователи были шокированы, узнав возраст женщины.

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Как 105-летняя женщина ухаживает за кожей

Так, в сети появилось видео, как 105-летняя бабушка красит губы. В комментариях замечали, что женщина выглядит на 20 лет моложе, а потому поинтересовались ее секретами красоты.

Кадры, которые удивили сеть: смотрите видео

Бабушка Белла поделилась, что на самом деле секрет ухода за кожей очень прост. Она пользовалась всегда только 2 основными средствами для ухода за кожей лица – очищение и увлажнение.

Каждое утро и каждый вечер я использую средство для умывания и наношу увлажняющий крем,

– рассказала 105-летняя женщина.

Время от времени бабушка также пользуется скрабом. По словам Беллы, дважды в неделю она делает скрабирование, чтобы удалить ороговевшие клетки.

Женщина также замечает, что молодость кожи могут сохранить и бюджетные средства для ухода. Белла добавила, что сама часто пользуется средствами, которые можно приобрести в любой аптеке.

105-летняя женщина рассказала, как ухаживает за кожей: смотрите видео

В общем Белла считает, что не стоит усложнять процедуры домашнего ухода. Главное – делать это постоянно, чтобы кожа всегда была чистой и увлажненной.