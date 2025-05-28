5 солодких ароматів, що закохують в себе: від них всі втрачають голову

Часом жінкам хочеться додати у свою колекцію солодкі аромати, які мають апетитне звучання. Є 5 чудових парфумів, які пахощами нагадують різноманітні ласощі й десерти.

Кожен з цих ароматів має багатогранне звучання, тому варто прочитати кожен опис парфумів, щоб зрозуміти, що підійде вам за індивідуальним вподобанням, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan.

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Bibliotheque de Parfum, I Am Tender

Парфум оповитий тропічною нотою кокоса, мигдалю, лимоном, стиглою полуницею та персиком. У серці аромату – червоні фрукти, медовий бузок, квіти конвалії та шоколадне печиво. Кінцева нота складається з сухого моху та шоколадно-ванільного посмаку.



Солодкі парфуми, які вражають запахом / Фото Pinterest

Sol de Janeiro, SOL Cheirosa ’62

Аромат розкривається горіховими пахощами фісташки та мигдалю. У серці парфумерної композиції – букет з жасмину й геліотропа, а базова нота оповита пахощами сандалової деревини, ванілі та солоної карамелі.



Солодкі парфуми, які вражають запахом / Фото Pinterest

Kilian, Forbidden Games

Парфум розкривається пахощами стиглих фруктів: сливи, персика і яблука, присипаних пряною корицею. Далі аромат розкривається запахом букета з жасмину, герані та болгарської троянди.



Солодкі парфуми, які вражають запахом / Фото Pinterest

Ariana Grande, Cloud

Аромат наповнений запахом груші, бергамота та лаванди. У серці аромату – ванільна орхідея, яка поєднується з тропічним кокосом, праліне та збитими вершками.



Солодкі парфуми, які вражають запахом / Фото Pinterest

Parfums de Marly, Cassili

Витончений аромат розкривається квітковими нотами, які поєднуються із соковитими ягодами чорної смородини. У серці композиції – весняна мімоза та сливовий акорд. Аромат звучить так, наче нагадує фруктовий десерт чи персикове варення.



Солодкі парфуми, які вражають запахом / Фото Pinterest

До слова, нещодавно ми розповіли про парфуми відомих жінок. У нашому матеріалі ви прочитаєте про аромати принцеси Діани, Кейт Міддлтон та Меган Маркл.