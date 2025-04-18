Ця сорочка – найбільший тренд весни: ідеально доповнить ваш гардероб

Сорочка є простим елементом базового гардероба та універсальним фоном для різноманітних модних експериментів. Сорочка є лаконічною та структурованою, тож ідеально підійде для поєднання з гарячими трендами та акцентними речами.

Біла чи блакитна сорочка – це класика, втім цього сезону особлива концентрація буде зосереджена на мікротренді весни, який вже заполонив всі колекції, пише 24 Канал з посиланням на Elle.

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Яка сорочка буде в тренді у 2025 році

Гардероби модних інфлюенсерів заполонила сорочка в смужку. Дизайнери представили цікаві варіації, експериментуючи з кроєм та асиметрією та кольорами.

Найпопулярнішою вважається блакитна сорочка в смужку. Модниці створюють з цією сорочкою цікаві комбінації, надихаючи всіх інших поекспериментувати з базовим елементом гардероба. Блакитну сорочку міксують з акцентною спідницею чи нашаровують зверху кардиган.



Красива блакитна сорочка на літо 2025 / Фото Elle

Також можна створити стриманий аутфіт з класичними штанами, додаючи яскраве взуття як акцент. Модні дівчата грають з текстурами й кольорами, поєднуючи блакитну сорочку з кольоровими спідницями з атласу чи екошкіри. Красиві смужки в синьо-білому кольорі на сорочках – це класика, тож з такою річчю ви ніколи не помилитеся.



Модна блакитна сорочка на літо 2025 / Фото Elle

Сорочка в смужку буде пасувати до повсякденних та ділових образів. У будні дні радимо носити сорочку з класичними синіми чи білими джинсами, з лляними чи костюмними шортами, з палаццо, строгим костюмом та будь-яким взуттям – від босоніжок на підборах до лоферів та кросівок.



Красива блакитна сорочка на літо 2025 / Фото Elle

Обирайте тонку й середню смужку для класичного вигляду та широку – для акцентного й трендового образу.