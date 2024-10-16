Найкрасивіші спідниці для холодної пори: їх захочуть всі дівчата

Восени чи взимку не варто відмовлятися від спідниць, оскільки завдяки ним ми можемо створити чимало цікавих аутфітів. Стилісти вже визначили найпопулярніші моделі, які варто придбати на цей сезон.

На подіумах спостерігається певне вирівнювання балансу між штанами та спідницями, пише Harper's Bazaar. Бренди демонструють різні фасони спідниць у великій кількості, оскільки в холодну пору вони чудово стилізуються з лонгслівами, светрами чи блузами.

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Довжина міді

Така довжина спідниці є однією з найпопулярніших цього сезону. Вона має стильний вигляд та вдало довершує чоботи до колін. Спідниця в довжині міді ховає ноги від холоду та є комфортною під час дощу, на відміну від спідниці максі.



Стильні спідниці осені 2024 / Фото Harper's Bazaar

Спідниця олівець

Класична спідниця-олівець – класика ділового стилю. Її досі обожнюють модниці. Цей виріб має прямий чи завужений крій та все одно залишається дещо суворою, але й універсальною водночас.



Актуальні спідниці осені 2024 / Фото Harper's Bazaar

Спідниця А-силуету

Жіночну та вишукану спідницю А-силуету любила у свій час ще Одрі Гепберн. Знаковий для її епохи силует повернувся на подіуми світових брендів. Попри те, що ця спідниця зберігає характерний настрій 1950-60-х років, дизайнери створюють тепер її зі шкіри й інших цікавих матеріалів, поєднуючи з класичним та ефектним вбранням.



Стильні спідниці осені 2024 / Фото Harper's Bazaar

Плісирована спідниця

Цього сезону плісировані спідниці переживатимуть певний ренесанс, оскільки на деякий час вони покинули модні тренди. Спідниці з плісированої тканини стали ключовим елементом в образах преппі.



Красиві спідниці осені 2024 / Фото Harper's Bazaar

Шкіряна спідниця

Спідниці зі шкіри мають неймовірний вигляд, особливо в парі з чоботами на підборах. Обирайте для себе матові, глянцеві, лаковані вироби чи навіть з тисненням під крокодилячу шкіру. Однаково стильно виглядають нейтральні чи яскраві відтінки.



Стильні спідниці осені 2024 / Фото Harper's Bazaar

Трикотажна спідниця

Цей матеріал у нас максимально асоціюється з осінньою порою. Обирайте для себе трикотажні спідниці в довжині міні, міді чи максі. Красиво такі спідниці поєднуються з верхом в тому ж кольорі та матеріалі.



Модні спідниці осені 2024 / Фото Harper's Bazaar

Спідниця в кольорі бургунді

Колір бургунді є найактуальнішим цього сезону, тому уважніше придивіться до спідниць, які мають надзвичайно цікавий вигляд. Ефектно виглядають сатинові чи шкіряні вироби, які ідеально стилізуються з чоботами та верхнім одягом в базовому кольорі.



Стильні спідниці осені 2024 / Фото Harper's Bazaar