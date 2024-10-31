Наймодніші спідниці осені, від яких неможливо відвести очей

В осінню пору ми звикли доповнювати верх образу штанами, джинсами чи лосинами, втім без спідниць нам все одно не обійтися. Спідниці пасують до блуз, сорочок, лонгслівів та чобіт на підборах до колін.

Навіть взимку модні флагмани радять урізноманітнити образи стильними спідницями, пише L'Officiel. Колекції дизайнерів представлені спідницями на будь-який смак. У моді цього сезону спідниці, які ваблять ефектністю око й позачасові варіанти, які зможуть доповнити щоденні образи.

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Фаворитами залишаються спідниці в довжині міді та максі, але й міні не втрачають своєї популярності. Розповідаємо, що ж саме варто придбати на осінньо-зимовий сезон.

Шкіряна спідниця

В осінню та зимову пору дизайнери радять одягатися в шкіряні речі з ніг до голови. Робіть цього сезону ставку на довгу спідницю, яка гарно поєднається з черевиками чи на мініспідницю, яка буде красиво виглядати з чоботами на підборах та пальто.



Стильні спідниці на осінь 2024 / Фото L'Officiel

З розрізом

Раніше такі спідниці були в моді, втім цього року знову стають популярними. Розріз на спідниці додає аутфіту кокетливості та сексуальності. Поєднуйте такі спідниці з високими чоботами та не забувайте про вироби з джинсів.



Модні спідниці на осінь 2024 / Фото L'Officiel

Спідниця-олівець

Офісний стиль не покидає тенденцій, а восени ще більше стає актуальним. Така спідниця доповнить всі офісні та корпоративні образи. Комбінувати спідницю-олівець можна з сорочками, жакетами чи светрами.



Стильні спідниці на осінь 2024 / Фото L'Officiel

А-силеут

Ця спідниця відповідає за елегантність та романтичність. Її можна носити з водолазкою та утилітарною сорочкою.



Крсиві спідниці на осінь 2024 / Фото L'Officiel

У клітинку

Спідниці в клітинку залишаються позачасовими. В осінню пору вони переживатимуть новий пік популярності та увірвуться в тренди з новим розмахом.



Стильні спідниці на осінь 2024 / Фото L'Officiel

Щодо інших фасонів спідниць, то незмінними залишаються джинсові спідниці в блакитному чи чорному кольорі. Також в моді базові твідові спідниці, які ідеально пасують для осінньої пори чи класичні чорні спідниці.