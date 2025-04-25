Ця спідниця – головний тренд літа: вона має бути в кожної дівчини

Цієї весни в моді не лише широке різноманіття суконь, але й красива та стильна спідниця. Цікава модель спідниці вже захопила гардероби модниць по всьому світу. В моді знову буде спідниця-олівець.

Така спідниця має елегантний та дещо строгий вигляд, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan. Її полюбили дівчата завдяки лаконічному вигляду, який красиво обтікає фігуру. Комфортна довжина не обтяжує й допомагає створити безліч хітових образів.

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Носити таку спідницю можна по-різному. Можна грати на контрастах, стилізуючи строгу спідницю зі шкіряною курткою. Можна зробити акцент на лаконічності й витонченості, додавши зверху базовий топ чи мюлі на маленьких підборах. А ще спідницю-олівець можна доповнити сорочкою в білому та блакитному кольорі.

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Подовжена спідниця є ідеальною річчю для офісного стилю, втім цієї весни таку спідницю можна залюбки носити з улюбленими топами та босоніжками хоч щодень.

Матеріал може бути будь-яким – стрейч, костюмна тканина, замша, шкіра тощо. Тут вже можете опиратися на власний смак.

Класична спідниця-олівець хоч і є класикою ділового стилю, втім модниці залюбки обирають для себе прямий чи завужений крій, який хоч і виглядає суворо, втім водночас універсально.

Для розслаблених образів радимо приміряти спідницю з балетками чи сандалями, а от для красивих виходів підбирайте туфлі-човники чи слінгбеки.