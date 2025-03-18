Від цього залежить стан вашої шкіри: як правильно мити спонж для макіяжу

Спонж для макіяжу потрібно мити після кожного використання. Це важливо для того, аби стан вашої шкіри не погіршувався.

До того ж своєчасне і правильне миття спонжа для макіяжу дозволить продовжити його термін придатності, пише 24 Канал.

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Як правильно мити бьюті-блендер

Для того, аби помити спонж, потрібні:

тепла вода;

легкий миючий засіб (деякі використовують шампунь);

тканини рушник чи паперова серветка;

чистий контейнер.

Поетапна інструкція для миття спонжа:

Замочування

Першим етапом є замочування спонжа. Тепла вода допомагає розм’якшити залишки засобів для макіяжу, що полегшує очищення.

Промийте спонж, стиснувши його кілька разів. Таким чином вода зможе проникнути всередину.



Чим можна помити спонж для макіяжу / Фото Unsplash

Очищення

Нанесіть невелику кількість миючого засобу на спонж. Це може бути спеціальний гель або навіть звичайний рідкий шампунь. Легкими рухами потріть спонж в руках, щоб утворити мильну піну.

Промивання

Потім промийте спонж під водою. Процедуру потрібно повторити щонайменше декілька разів. Найкраще промивати спонж поки вода не буде повністю чистою.

Сушіння

Після миття спонж потрібно добре просушити. Використовуйте чистий рушник або серветки, щоб акуратно його витерти. Злегка стискайте спонж, аби вийшла зайва вода.



Як часто потрібно мити спонж для макіяжу / Фото Unsplash

Зверніть увагу! Після віджимання покладіть спонж на суху поверхню, щоб він висихав природним шляхом. Не слід ставити його на батарею або біля інших джерел прямого тепла.

Поради для ефективного очищення спонжа: