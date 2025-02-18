Першочергово потрібно перевірити стан здоров'я. Якщо в організмі є певний дефіцит вітамінів, це може відобразитися на волосся, пише 24 Канал з посиланням на TikTok.

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Як покращити стан волосся

Правильна послідовність використання косметичних засобів

Першочергово потрібно добре помити волосся, завдяки шампуню. Потім необхідно нанести маску. Третій етап – кондиціонер.

Зверніть увагу! Маску потрібно наносити на достатню кількість часу. Дотримуйтесь інструкції на упаковці. Зазвичай маску потрібно тримати 15 – 20 хвилин.

Обов'язкова сушка волосся



Чи варто використовувати маску для волосся / Фото Pexels

Волосся потрібно сушити феном. Не допускайте природного висихання.

Ідеальний образ починається з догляду за собою. Подаруй волоссю максимальну турботу, відновлюючи його зсередини та захищаючи від щоденних стресів разом з FORTESSE!

Користуйтесь незмиваним доглядом

Візьміть собі за звичку завжди використовувати термозахист. Волосся потрібно захищати і від впливу сонця.

Уникайте гарячої води

Мийте голову виключно теплою або злегка прохолодною водою. Окріп негативно вплине на стан вашого волосся.

Робіть пілінг голови



Чи можна мити волосся у гарячій воді / Фото Pexels

Якщо стан вашої шкіри голови дозволяє, робіть пілінг. Однак, зловживати цією процедурою не варто. Достатньо буде 1 – 2 разів на місяць.