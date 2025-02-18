Першочергово потрібно перевірити стан здоров'я. Якщо в організмі є певний дефіцит вітамінів, це може відобразитися на волосся, пише 24 Канал з посиланням на TikTok.
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Як покращити стан волосся
- Правильна послідовність використання косметичних засобів
Першочергово потрібно добре помити волосся, завдяки шампуню. Потім необхідно нанести маску. Третій етап – кондиціонер.
Зверніть увагу! Маску потрібно наносити на достатню кількість часу. Дотримуйтесь інструкції на упаковці. Зазвичай маску потрібно тримати 15 – 20 хвилин.
- Обов'язкова сушка волосся
Чи варто використовувати маску для волосся / Фото Pexels
Волосся потрібно сушити феном. Не допускайте природного висихання.
Ідеальний образ починається з догляду за собою. Подаруй волоссю максимальну турботу, відновлюючи його зсередини та захищаючи від щоденних стресів разом з FORTESSE!
- Користуйтесь незмиваним доглядом
Візьміть собі за звичку завжди використовувати термозахист. Волосся потрібно захищати і від впливу сонця.
- Уникайте гарячої води
Мийте голову виключно теплою або злегка прохолодною водою. Окріп негативно вплине на стан вашого волосся.
- Робіть пілінг голови
Чи можна мити волосся у гарячій воді / Фото Pexels
Якщо стан вашої шкіри голови дозволяє, робіть пілінг. Однак, зловживати цією процедурою не варто. Достатньо буде 1 – 2 разів на місяць.