Первоначально нужно проверить состояние здоровья. Если в организме есть определенный дефицит витаминов, это может отразиться на волосах, пишет 24 Канал со ссылкой на TikTok.

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Как улучшить состояние волос

Правильная последовательность использования косметических средств

Первоначально нужно хорошо помыть волосы, благодаря шампуню. Затем необходимо нанести маску. Третий этап – кондиционер.

Обратите внимание! Маску нужно наносить на достаточное количество времени. Следуйте инструкции на упаковке. Обычно маску нужно держать 15 – 20 минут.

Обязательная сушка волос



Стоит ли использовать маску для волос / Фото Pexels

Волосы нужно сушить феном. Не допускайте естественного высыхания.

Ідеальний образ починається з догляду за собою. Подаруй волоссю максимальну турботу, відновлюючи його зсередини та захищаючи від щоденних стресів разом з FORTESSE!

Пользуйтесь несмываемым уходом

Возьмите себе за привычку всегда использовать термозащиту. Волосы нужно защищать и от воздействия солнца.

Избегайте горячей воды

Мойте голову исключительно теплой или слегка прохладной водой. Кипяток негативно повлияет на состояние ваших волос.

Делайте пилинг головы



Можно ли мыть волосы в горячей воде / Фото Pexels

Если состояние вашей кожи головы позволяет, делайте пилинг. Однако, злоупотреблять этой процедурой не стоит. Достаточно будет 1 – 2 раз в месяц.