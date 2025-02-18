Первоначально нужно проверить состояние здоровья. Если в организме есть определенный дефицит витаминов, это может отразиться на волосах, пишет 24 Канал со ссылкой на TikTok.

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Как улучшить состояние волос

  1. Правильная последовательность использования косметических средств

Первоначально нужно хорошо помыть волосы, благодаря шампуню. Затем необходимо нанести маску. Третий этап – кондиционер.

Обратите внимание! Маску нужно наносить на достаточное количество времени. Следуйте инструкции на упаковке. Обычно маску нужно держать 15 – 20 минут.

  1. Обязательная сушка волос


Стоит ли использовать маску для волос / Фото Pexels

Волосы нужно сушить феном. Не допускайте естественного высыхания.

  1. Пользуйтесь несмываемым уходом

Возьмите себе за привычку всегда использовать термозащиту. Волосы нужно защищать и от воздействия солнца.

  1. Избегайте горячей воды

Мойте голову исключительно теплой или слегка прохладной водой. Кипяток негативно повлияет на состояние ваших волос.

  1. Делайте пилинг головы


Можно ли мыть волосы в горячей воде / Фото Pexels

Если состояние вашей кожи головы позволяет, делайте пилинг. Однако, злоупотреблять этой процедурой не стоит. Достаточно будет 1 – 2 раз в месяц.