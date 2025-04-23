Справа випадку: як одягається відома модель Джіджі Хадід

Відома модель Джіджі Хадід постійно знаходиться під прицілом камер. Її образи викликають масу обговорень в мережі.

Більшість виходів моделі – офіційні. Для таких приводів вона, звичайно, обирає вишуканий дизайнерський одяг. Проте і щоденні луки зірки варті уваги, пише 24 Канал.

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Який гардероб у Джіджі Хадід

Джіджі має бездоганну форму. Її часто можна побачити у доволі відкритому одязі.

На щодень модель переважно обирає спортивний та кежуальний одяг. Вона любить кепки, та різноманітні аксесуари.

Джіджі вміло балансує з різними стилями і періодично з'являється у доволі елегантних образах. Модель любить оверсайз сорочки та об'ємний верхній одяг. Також її часто можна побачити на підборах.

Варто звернути увагу і на кольористику її образів. Джіджі можна побачити як в монохромних луках, так і в різнокольоровому одязі.

Виходи Джіджі на різних заходах заслуговують окремої уваги. Зазвичай модель вдягають стилісти, тому її образи продумані до найменших деталей.

Зверніть увагу! Доволі часто модель можна побачити зовсім без макіяжу. Або ж вона лише підкреслює свою красу мінімумом косметичних засобів. Яскравий макіяж притаманний саме офіційним виходам зірки.