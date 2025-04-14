5 речей, які обожнюють всі француженки: цей одяг буде актуальним завжди

Стиль француженок є досить впізнаваним. Вони люблять поєднувати позачасову базу з актуальними трендами. Серед всього гардероба француженок можна знайти 5 речей, які модниці активно носять цієї весни.

Якщо хочете додати до свого модного арсеналу дещицю паризького шарму, то рекомендуємо звернути увагу на певні речі, які ваблять простотою й витонченістю, пише 24 Канал з посиланням на Elle.

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Бежевий тренч

Цього року в моді чимало красивих речей серед верхнього одягу. Однак француженки все одно віддають перевагу бежевим тренчам, які ідеально підійдуть для універсальних, вишуканих та легких образів.

Парижанки показують на собі, що краще обирати цього сезону вільні моделі у світлих тонах й комбінувати з класичними штанами та сорочками, джинсами, топами, легкими сукнями чи спідницями в офісному стилі.

Штани з темного деніму

Француженки не обходяться без штанів в жодну пору року. Фасон можна обирати будь-який, який підійде по фігурі. Це може бути кльош, мішкуваті джинси, прямого крою чи бочкоподібні. Особливого акценту заслуговує відтінок деніму. Саме темні моделі в них виходять на передній план, чудово поєднуючись з акцентними елементами, які додають образу стриманого шику.

Базова біла сорочка

Сорочку білого кольору можна без проблем інтегрувати в офіційно-ділові чи повсякденні образи. Окрім того, сорочка білого кольору є ідеальним тлом для багатошарових поєднань, дозволяючи стилізацію з жакетом, джемперами, светрами на плечах та жилетами.

Француженки обирають приталені варіанти, але дехто зупиняється навіть на об’ємних моделях.

Класичний блейзер

Щоб урізноманітнити образ, поверх топу чи блузи варто додати блейзер, щоб отримати аутфіт для прогулянок, робочих зустрічей чи романтичних побачень. Можна зупинитися на класичних моделях з костюмної тканини чи цікавих кольорах – шоколадних чи графітових.

Двоколірні балетки

Навесні багато дівчат люблять доповнювати свої образи різноманітним взуттям. Серед всього різноманіття радимо зосередитися на двоколірних балетках, які ввів колись в моду бренд Chanel.

Французькі модниці є еталоном для багатьох дівчат з різних куточків світу. Вони вміло стилізують базові речі, створюючи легку недбалість та викликають все одно захоплення та бажання повторити їхні образи, тому ними так сильно надихаються багато дівчат зі всього світу.