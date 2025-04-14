Если хотите добавить в свой модный арсенал толику парижского шарма, то рекомендуем обратить внимание на определенные вещи, которые манят простотой и изяществом, пишет 24 Канал со ссылкой на Elle.

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Бежевый тренч

В этом году в моде немало красивых вещей среди верхней одежды. Однако француженки все равно отдают предпочтение бежевым тренчам, которые идеально подойдут для универсальных, изысканных и легких образов.

Парижанки показывают на себе, что лучше выбирать в этом сезоне свободные модели в светлых тонах и комбинировать с классическими брюками и рубашками, джинсами, топами, легкими платьями или юбками в офисном стиле.

Брюки из темного денима

Француженки не обходятся без брюк ни в одно время года. Фасон можно выбирать любой, который подойдет по фигуре. Это может быть клеш, мешковатые джинсы, прямого кроя или бочкообразные. Особого акцента заслуживает оттенок денима. Именно темные модели в них выходят на передний план, прекрасно сочетаясь с акцентными элементами, которые добавляют образу сдержанного шика.

Базовая белая рубашка

Рубашку белого цвета можно без проблем интегрировать в официально-деловые или повседневные образы. Кроме того, рубашка белого цвета является идеальным фоном для многослойных сочетаний, позволяя стилизацию с жакетом, джемперами, свитерами на плечах и жилетами.

Француженки выбирают приталенные варианты, но некоторые останавливаются даже на объемных моделях.

Классический блейзер

Чтобы разнообразить образ, поверх топа или блузы стоит добавить блейзер, чтобы получить аутфит для прогулок, рабочих встреч или романтических свиданий. Можно остановиться на классических моделях из костюмной ткани или интересных цветах – шоколадных или графитовых.

Двухцветные балетки

Весной многие девушки любят дополнять свои образы разнообразной обувью. Среди всего многообразия советуем сосредоточиться на двухцветных балетках, которые ввел когда-то в моду бренд Chanel.

Французские модницы являются эталоном для многих девушек из разных уголков мира. Они умело стилизуют базовые вещи, создавая легкую небрежность и вызывают все равно восхищение и желание повторить их образы, поэтому ими так сильно вдохновляются многие девушки со всего мира.