Чорній пантері 55: як одягається легендарна модель Наомі Кемпбелл

Модель Наомі Кемпбелл називають "чорною пантерою". Це і не дивно. Грація, природна краса та стиль Наомі зачаровують миттєво.

22 травня Наомі виповнилось 55 років. Однак, здається, що це число зовсім не відповідає дійсності. Адже модель виглядає просто неперевершено, пише 24 Канал.

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Як зараз одягається Наомі Кемпбелл

Образи Наомі викликають масу захоплення. Кожен її вихід по-справжньому феєричний.

Модель добре продумує кожен свій лук. Можна сміливо сказати, що почуття стилю у Наомі в крові.

Наомі не надає перевагу певному стилю. Модель із задоволенням вибирає для себе зовсім різні образи. Зокрема варто відзначити її любов до класики.

Завдяки своїй бездоганній фігурі модель часто приміряє на себе доволі екстравагантне та відкрите вбрання. Проте у ньому вона зовсім не виглядає вульгарно. Наомі вміло грає "на межі".

Любов моделі до аксесуарів це окрема тема. Вона гарно комбінує між собою безліч прикрас, створюючи дійсно неповторні комбінації.

Усі офіційні виходи зірки – бездоганна робота стилістів. Проте навіть айкреативніші фасони не здатні "перекрити" природну красу моделі. Усі речі лише доповнюють її вроду.

Зверніть увагу! Особливої уваги заслуговує завжди шикарна укладка зірки. З зачісками Наомі точно не боїться експериментувати.