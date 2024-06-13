"Тиха розкіш" у деталях: стилісти назвали колір волосся, який пасує усім без винятку

Естетика "тихої розкоші" підкорює мільйони шанувальниць базовими речами, які водночас є розкішними та непідвладними трендам. Для волосся ж це означає класичні, але яскраві кольори, які мають дорогий вигляд.

Так, стилісти наголошують, що таким є відтінок блонду – шампань. Цей колір обожнюють голлівудські зірки, бо він пасує усім без винятку й до будь-якого тону шкіри.

Цікаво Рідкісний крок: Ріанна показала, який має вигляд її натуральне волосся

У чому особливість кольору волосся шампань

Бейонсе, Джіджі Хадід, Зої Кравіц та багато інших голлівудських зірок обирають колір шампань для свого волосся, адже він є універсальним і ніколи не виходить з моди. Колористи говорять, що такий відтінок можна назвати "бежевою блондинкою".

Він не попелястий і не золотистий, він десь посередині між ними. Цей колір дуже нагадує шампанське (алкогольний напій – Lady), завдяки чому має вигляд природнього й легкого волосся, аніж інші відтінки блонду,

– говорить зірковий перукар Дімітріс Джаннетос.

Бейонсе з відтінком золотистого шампанського: дивіться фото

Перевага такого кольору також і в тому, що він може мати різні відтінки, навіть рожеві. Як говорять колористи, такі тони нагадують вишукане рожеве шампанське.

Так, фарбувати волосся у відтінки шампань можна у різних техніках: балаяж, аіртач, чи навіть омбре. Окрім того, такий колір пасує усім відтінкам шкіри. Наприклад, якщо ви маєте прохолодний відтінок шкіри, то можна обирати сміливо холодні відтінки шампань, якщо теплий відтінок шкіри, то, відповідно, теплий відтінок волосся.

Ніколь Шерзінгер з холодним відтінком шампань: дивіться фото

Стилісти також радять обирати не однотонний колір шампань, а виділяти пасма іншими відтінками. До прикладу, якщо ви маєте смагляву чи оливкову шкіру, то волосся варто відтіняти більш темними пасмами.

Колір шампанського – це універсальний колір волосся, який легко адаптується до вашого базового відтінку шкіри,

– наголошують стилісти.

Джіджі Хадід з кольором відтінку шампань: дивіться фото

Як наголошують стилісти, правильно підібраний відтінок кольору шампань підкреслює тон шкіри та надає яскравості очам.