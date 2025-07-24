В такому можна ходити і по місту: як стилізувати суцільний купальник

Багато хто асоціює купальники лише з пляжем. Проте насправді спектр його використання може бути набагато ширшим.

Цьогоріч модні інфлюєнсерки пропонують нам використати суцільний купальник як повноцінний елемент образу. Виявляється, що такий одяг може бути частиною луку навіть для виходу в місто, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan.

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З чим носити купальник в місті?

В образах у стилі quiet luxury

Естетика quiet luxury продовжує бути актуальною. Купальник може стати повноцінною частиною цього стилю, якщо його поєднати з:

костюмом із лляної тканини;

штанами палаццо;

спідницею міді.

Завдяки такій комбінації, купальник стане по-справжньому елегантним елементом гардероба. Щоб підкреслити стиль quiet luxury можна додати правильні аксесуари, наприклад, окуляри чи шовкову хустинку.

Під сукню кроше

Купальник може стати повноцінною заміною боді, яке одягається під сукню кроше. Безумовно такий образ доволі сміливий. Адже сукня кроше майже прозора.

Доповнити такий образ варто трендовими в'єтнамками чи босоніжками. Також гарний вигляд матимуть акцентні аксесуари і плетені сумки в цьому ансамблі.

В кежуальних образах

Образи на основі купальника можна створювати і дуже просто. Варто лише одягнути зверху шорти, джинси чи максіспідницю.

Зауважте! Такий образ можна доповнити будь-якими аксесуарами. Або ж взагалі відмовитись від них. Адже літо це час свободи, у тому числі і від надмірної кількості прикрас.