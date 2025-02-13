Найтрендовіші кросівки 2025 року – їх захочуть носити всі дівчата

Вже за кілька тижнів початок весни, а це означає, що час знайти для себе ідеальну пару кросівок. Впродовж багатьох років це взуття залишається не лише практичним, але й стильним. Останнім часом дизайн кросівок стає сміливішим, а кросівки з функціонального взуття перетворилися на універсальний предмет моди.

Кросівки мають чудову здатність миттєво трансформувати образ, пише 24 Канал з посиланням на Who What Wear. Взуття активно носять не лише з різними фасонами джинсів, але й доповнюють ними палаццо, класичні костюми, чи носять з різноманітними сукнями.

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У 2025 році в моді буде чимало стильних кросівок, тож пропонуємо зануритися в трендові позиції, які будуть на піку популярності.

На низькій підошві

Впродовж багатьох сезонів з моди не виходили Adidas Samba. Взуття на тонкій підошві починає набирати популярності, тож в моду увійшли червоні Puma Speedcat, які стали такими ж помітними, як його попередник. Кросівки швидко почали підхоплювати модниці, які доповнювали свої базові аутфіти замшевим взуттям.



Трендові кросівки на 2025 рік / Фото Who What Wear

Замшеві

Модниці не можуть натішитися коричневим замшевим сумкам, які не втрачають популярності ще від осені. Цієї весни рекомендуємо звернути увагу на замшеві коричневі кросівки, які стануть вигідною покупкою на тривалий час.



Модні кросівки на 2025 рік / Фото Who What Wear

Кольорові кросівки

Стилісти кажуть, що у 2025 році не буде якогось одного кольору в моді, який буде домінувати над всіма. Цього року треба інвестувати в різні кольори. Додавайте у гардероб кросівки різних відтінків, щоб робити своїми виходами сміливі заяви.



Трендові кросівки на 2025 рік / Фото Who What Wear

Тваринний принт

Однією з найбільших тенденцій останніх місяців залишається тваринний штучний принт. Перше місце посідає леопард, а за ним вже й зміїний чи коров’ячий принт.



Модні кросівки на 2025 рік / Фото Who What Wear

Чорний колір

Попри яскраві кольори, які домінують у кросівках, все ж таки базовий чорний чи білий ніколи не вийде з моди та завжди буде актуальним. Завдяки темному кольору, чорні кросівки надають образу більшої вишуканості й стилю.



Трендові кросівки на 2025 рік / Фото Who What Wear

У 2025 році в моді також будуть кросівки на танкетці, кросівки-балетки та трекінгові кросівки. Дизайнери повертають в тренди взуття з високою халявою та популярні моделі, такі як Adidas Japan VH і Nike Cortez у відтінку "Baroque Brown".