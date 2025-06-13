З чим носити джинси влітку: 6 речей, які освіжать образ

Джинси є улюбленим елементом гардероба багатьох дівчат, тож навіть влітку складно уявити без них свій образ. Для того, щоб аутфіти були красивими, варто їх освіжити за допомогою певних речей. З ними образи на основі джинсів стануть набагато цікавішими.

Попри зміну сезонів, джинси не втрачають своєї актуальності, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan. Модниці вже показали безліч красивих образів з джинсами, які можна повторити цього літа.

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Дівчата поєднують джинси з балетками в сітку, плетеними сумками, красивими блузами тощо. У представленій добірці ви можете знайти аутфіти на кожен день.

З балетками в сітку

Цього літа носіть джинси з балетками в сіточку, або желейним взуттям, яке вже починає набирати популярності. Такі балетки зручні та досить комфортні в спекотну пору року.



Красиві образи з джинсами / Фото Cosmopolitan

З плетеною сумкою

Влітку поєднуйте свої образи плетеною сумкою, яка має досить красивий та стильний вигляд. Сумка з рафії вже давно перейшла з пляжного елемента в міський, тому буде вдало виглядати з легким вбранням.



Стильні образи з джинсами / Фото Cosmopolitan

З романтичною блузою

Стилізуйте джинси з романтичною блузою, яка цього року знову стає актуальною завдяки бохо-шику. Поєднуйте такий аутфіт зі взуттям на підборах та стильною зачіскою.



Модні образи з джинсами / Фото Cosmopolitan

З сукнею

Цього літа нас заполонив новий тренд – поєднання білизняної сукні з джинсами. Такий аутфіт підійде для смілих дівчат, втім виглядає він неймовірно стильно.



Стильні образи з джинсами / Фото Cosmopolitan

З хустиною на талії

Також новим трендом стала хустина, пов’язана на талії. Такий трюк стилізації свого образу вже почали повторювати багато дівчат. Виглядає свіжо й досить цікаво.



Цікаві образи з джинсами / Фото Cosmopolitan

З топом бандо

Створіть для себе вечірній образ з топом бандо, джинсами й туфлями на підборах. На верх можна також одягнути шовкову хустину чи корсет. З додаванням взуття на підборах аутфіт буде мати неперевершений вигляд.



Стильні образи з джинсами / Фото Cosmopolitan

До слова, нещодавно ми розповіли про трендові купальники на літо. Як вони виглядають – дивіться в нашому матеріалі.