З чим носити джинсові шорти: добірка стильних образів

Джинсові шорти є популярним елементом гардероба на літо. Щоб почувати себе стильно, радимо звернути увагу на кілька цікавих поєднань, які легко повторити.

Шорти є повсякденною річчю, але не завжди з ними вдається легко скласти образ, пише 24 Канал з посиланням на Who What Wear. Стилісти склали список кількох вдалих поєднань, завдяки яким аутфіт вийде набагато вишуканішим.

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Окрім стилізації з білою футболкою, пропонуємо переглянути ще кілька виходів, завдяки яким джинсові шорти виглядатимуть набагато дорожче.

Сорочка вільного крою + шорти

Такий образ досить простий та елегантний. Сорочка на ґудзиках автоматично робить вигляд ефектнішим.

Жилет + шорти

Лляний жилет є улюбленою покупкою на літо багатьох дівчат, яким подобається стиль Old Money. Жилетка чудово поєднується з джинсовими шортами й створює гарний вигляд.

Топ у клітинку + шорти

Принт у клітинку цього літа дуже популярний, тож радимо обрати для себе цей цікавий елемент гардероба й поєднати з джинсовими бермудами, як це зробила інфлюенсерка Емілі Сіндлев.

Базова футболка + шорти

Базовий монохромний образ зовсім не нудний, а навпаки, це стильний літній варіант. Поєднання базової чорної футболки, заправленої в білі шорти створює простий та вишуканий look.

До слова, до літнього взуття 2025 року належать босоніжки з відкритим носком, босоніжки-стрінги, прозорі пари та ретро-кросівки. Як вони виглядають – дивіться у нашому матеріалі.