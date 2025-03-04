Вони привернуть увагу всіх: як виглядають найтрендовіші окуляри весни

З приходом весни окуляри стають затребуваним аксесуаром. У весняно-літню пору кілька пар окулярів ніколи не будуть зайвими, тому радимо звернути увагу на оригінальні та цікаві варіанти. Класичні авіатори чи котяче око ще залишаться в моді, однак з першими променями сонця можна шукати інші стильні моделі.

У теплу пору сонце заповнює всі вулиці, тож у захисних окулярах постає гостра потреба, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan. Окрім того, що цей аксесуар захищає від ультрафіолетового випромінювання, він ще і є окрасою будь-якого образу. Попереду нас чекає понад пів року тепла, тому розповідаємо про найкрасивіші окуляри.

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Іміджеві овальні окуляри

Овальні окуляри повертаються в моду як альтернатива гострим кутам. Іміджеві окуляри, які нагадують нульові роки вже заполонили образи інстаграм-модниць. Колірна палітра варіюється від глибокого чорного до вишуканого черепахового чи леопардового принта.

Масивні оправи й ретроокуляри

Цього року в треді будуть окуляри в розмірі оверсайз, з трішки перебільшеними пропорціями. Модниці експериментують з геометрією, додаючи в образи товсті круглі, шестикутні чи квадратні форми. Звертайте увагу на моделі окулярів, які нагадують лижні маски.

Вузькі прямокутні

Силует, який повернувся до нас з 90-х років вже з’явився в образах найстильніших ікон сучасності – Кендалл Дженнер, Гейлі Бібер та співачки Розалії. Їх всі люблять за легкість. Тонкі металеві чи пластикові оправи є майже невагомими й доволі красиво поєднуються з будь-яким вбранням.

Втім, попри тенденції, важливо не забувати про те, що окуляри варто підбирати під форму обличчя й саме ті фасони, які будуть вам пасувати. У мережі можна знайти чимало матеріалів, які дозволяють визначити форму аксесуара під кожен тип обличчя.