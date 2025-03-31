Три найкрасивіші стрижки весни: вони просто вау

Дуже часто навесні хочеться змінити образ й додати якоїсь цікавої родзинки за допомогою зачіски. Нові стрижки на теплу пору точно нададуть грайливого настрою. Вибір зачіски – завдання не з простих, тому радимо ознайомитися з найпопулярнішими варіантами.

Стилісти визначили три стрижки, кожна з яких допоможе залишатися елегантною, практичною та модною, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. Обирайте для себе одну із зачісок, щоб мати фантастичний весняний вигляд.

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Чубчик Дейзі Едгар-Джонс

Такий чубчик – це нова інтерпретація стилю Джейн Біркін в сучасній версії. Найпопулярніша стрижка повинна виглядати так, щоб довге скуйовджене волосся та чубчик трохи недбало розходилися в боки. Таку стрижку носить Дейзі Едгар-Джонс.

Щоб волосся мало приголомшливий вигляд, не потрібно витрачати мільйони чи докладати надзусилля. Достатньо зробити правильний вибір у догляді, який забезпечить локонам здоров’я, силу та природний блиск. Продукти FORTESSE створені для того, щоб ви мали гарний вигляд щодня. З FORTESSE ви сучасні!

Пасма добре обрамляють обличчя, нагадуючи бахрому. Носити таку стрижку можна у двох варіантах – акуратно вкладеною чи розпатланою й створювати гламурний чи невимушений образ. Незалежно від довжини та форми чубчика, така стрижка є найзатребуванішою цього сезону.

Піксі середньої довжини

До списку популярних стрижок належить піксі середньої довжини. Зачіска полягає в тому, що волосся повинне бути довгим зверху й коротким з боків. Ця стрижка може нагадувати Шерон Стоун чи Робін Райт у "Картковому будинку" чи Демі Мур у фільмі "Привид".

Кремезний боб

Стрижка відома як "пухнастий боб" є однією з найжаданіших цього сезону. Адаптувати цю зачіку можна до будь-якого стилю. Річ у тому, що стрижка повинна бути трішки в занедбаному та недосконалому вигляді. Зачіска виглядає скуйовдженою й не зовсім продуманою, а це лише робить її сучасною й привабливою.

У багатьох з настанням весни волосся тоншає й стає слабким. Щоб надати йому об'єму та густоти, радимо звернути увагу на кілька зачісок, які надають волоссю набагато кращого вигляду.