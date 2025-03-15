Вибір справжньої Barbie: найкращі ідеї стильного манікюру у трендовому кольорі
Рожевий колір не перший рік в тренді. Це і не дивно. Адже такий відтінок виглядає стильно і доцільно в абсолютній більшості випадків.
Відтінків рожевого дуже багато. В палітрі можна знайти як яскраві, так і нюдові варіанти, пише 24 Канал з посиланням на Vogue.
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5 цікавих ідей манікюру у рожевому кольорі
- Неон
Вибір для дівчат, які не бояться яскравих відтінків. Довжина нігтів, при цьому, неважлива.
Має гарний вигляд і часткове використання неонового кольору. Наприклад, у вигляді френчу.
- Френч
Френч на рожевій основі – це класика. Такий варіант завжди в тренді.
Неймовірно стильно виглядає і поєднання одразу декількох відтінків рожевого.
Також має гарний вигляд френч у поєднанні з різноманітними декоративними елементами. Зокрема, ніжними бантиками.
- Прозорий рожевий
Майже прозорий рожевий дуже гарно виглядає на нігтях. Цей варіант чудово підійде тим, кому потрібно дотримуватися певного дрескоду.
- Котяче око
Котяче око завжди гарно переливається. Особливо стильно виглядає воно у поєднанні з ефектом хрому.
- Стильні принти
Красиві малюнки на нігтях можуть стати ефектним акцентом образу. До того ж варіацій такого манікюру безліч.
Зверніть увагу! Замість малюнків можна обрати об'ємні фігурки.