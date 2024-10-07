Ця куртка не виходить з моди багато років: як виглядає трендовий верхній одяг

Кілька років тому в моду увійшла стьобана куртка. Якщо спочатку ми вважали її мікротрендом, то зараз цей верхній одяг є справжнісіньким мастхевом, без якого неможливо обійтися. У матеріалі розповімо, які кольори та фасони обирати цього року.

Стьобана куртка не згасає на модній арені, а її актуальність досі залишається такою, як і була кілька років тому, пише Lady 24. Така куртка вже зайняла особливе місце в гардеробі модниць, оскільки вдало стилізується з кежуальними елементами гардероба.

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Стьобана куртка не виходить з моди

Куртки, що прошиті великими стібками зайняли першість в гардеробах модниць. До найпопулярніших кольорів належить базова чорна, кремова, оливкова чи карамельна куртка. Серед фасонів провідну позицію посів вільний крій. Важливо носити куртку на розмір більшу за свій звичний розмір, щоб під нею мати змогу носити об’ємний светр чи світшот.

Стьобані куртки зараз з’явилися у формі бомберів на замочку, втім досі актуальними залишаються куртки з коміром на ґудзиках. Ця куртка дуже легко стилізується не лише з джинсами, але й штанами палаццо, чи лосинами. Щодо взуття, то під цю куртку однаково ефектно виглядають лофери, кросівки чи черевики або угги.

В осінню пору стьобані куртки можна носити з трикотажними костюмами чи навіть теплими сукнями. А ще цей верхній одяг ідеально підходить до флісових спортивних костюмів.



Модні куртки на осінь 2024 / Фото Pinterest



Стильні куртки на осінь 2024 / Фото Pinterest



Модні куртки на осінь 2024 / Фото Pinterest



Стильні куртки на осінь 2024 / Фото Pinterest



Модні куртки на осінь 2024 / Фото Pinterest



Стильні куртки на осінь 2024 / Фото Pinterest

Судячи з образів модних дівчат можемо зауважити, що натхнення армійськими традиційними куртками з підкладкою, стьобаний верхній одяг є справжньою перлиною серед всіх курток на осінню пору.