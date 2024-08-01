Зірка OnlyFans розповіла, що зрозуміла, зустрічаючись зі значно молодшими: дивовижне відкриття
Джерело:Daily Star
Петсі Меннуті, 53-річна жителька штату Флорида, вважає, що молоді чоловіки більш схильні експериментувати в спальні зі старшими жінками. За її словами, так вони почуваються безпечніше.
Петсі часто ділиться відео про свій досвід зустрічей з чоловіками у віці 20 – 30 років. Зірка OnlyFans навіть дає поради щодо побачень.
Буде цікаво Дівчина завоювала серце спортсмена, який виграв золото на Олімпіаді-2024: як їй це вдалося
Чому молоді чоловіки шукають старшу партнерку
У відео, яке набрало понад 2400 вподобань, Петсі розповіла про своє дивовижне відкриття.
Одним з найдивовижніших аспектів того, що 53-річна жінка спить з чоловіками 20 – 30 років, є їхня готовність досліджувати речі з жінками мого віку, про які вони ніколи б не подумали з жінками свого віку,
– зазначила американка.
Блогерка пояснила, що має кілька теорій, чому молодим чоловікам подобається експериментувати з нею. Головна з них полягає в тому, що вони допитливі та що старші жінки мають досвід.
Вік – не привід відмовлятися від побачень / Фото Daily Star
"Молоді чоловіки шукають старших жінок, щоб отримати цей досвід. Я вважаю, що найважливішим аспектом тут є те, що молоді чоловіки відчувають себе в безпеці зі старшими жінками з погляду їхнього дослідження і пошуку пригод, якщо хочете. Це не закид молодим жінкам. Будь ласка, не сприймайте це так", – додала вона.
Петсі стверджувала, що з деяких чоловіків, до яких вона приходила, сміялися або знущалися за те, що вони хотіли спробувати в спальні.
Молодшим чоловікам легше відкритися старшим жінкам / Скриншот з тіктока
"Немає нікого, кому я могла б розповісти якусь скандальну інформацію, гм, це просто як друг з привілеями або щось на один раз. І молоді люди відчувають себе в безпеці з цим", – зауважила жінка.
Користувачі тіктока були приголомшені відео, і в коментарях поділилися своїми думками:
- "Це така правда. Прийняття приходить зі зрілістю";
- "Отче! Старші жінки... більш спокійні... більш відкриті... ми намагаємося не відставати від них. Досі петарди";
- "Цікаво, але я відчуваю, що молоді хлопці, напевно, не зацікавлені в цьому надовго, старші хлопці хочуть більшого";
- "Я думаю, що це більше від відчаю. Ті кілька разів, коли я зустрічався зі старшою жінкою, це було тому, що я не міг підчепити когось мого віку тієї ночі".