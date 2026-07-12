Саме для них ідеальним рішенням став новий тренд під назвою "біксі". Ця стрижка поєднує в собі два популярні стилі – зухвалу коротку "піксі" та жіночний класичний боб. У результаті виходить ідеальний баланс, адже волосся залишається достатньо коротким, щоб шия дихала, але при цьому красиво обрамляє обличчя, пише видання Vogue.

Яку стрижку варто зробити влітку

У 1990-х роках таку зачіску вже носили голлівудські зірки Вайнона Райдер та Кемерон Діас, а сьогодні стилісти просто освіжили цей тренд. Тепер майстри стрижуть волосся пасмами різної довжини, адже це додає природного об'єму тонкій структурі та помітно полегшує важку й густу шевелюру. Завдяки цьому "біксі" пасує абсолютно всім – як для прямого волосся, так і для м'яких хвиль чи дрібних кучерів.

Найбільша перевага цієї стрижки влітку – максимально простий догляд. Вона повністю звільняє від виснажливих ранкових укладок, гарячих плойок та необхідності постійно збирати волосся у хвіст. Після миття голови достатньо нанести трохи легкого крему чи спрею і дати йому висохнути самостійно, як зауважує видання Vogue.

Навіть від вітру чи вологості зачіска зберігає невимушений і доглянутий вигляд. Крім того, вона відростає дуже рівно, тому вам не доведеться щотижня бігти в салон для підтримки форми.

Нагадаємо, наша редакція вже писала про літні стрижки для різних форм обличчя.