Цьогоріч в тренді стрижки, які мають гарний вигляд одразу після миття голови, пише видання InStyle. Головним підтвердженням цього стала нещодавня публікація Гейлі Бібер, яка показала зачіску, що миттєво очолила тренди 2026 року.

Літні стрижки для різних форм обличчя

Власницям серцеподібної форми обличчя з високими вилицями та вузьким підборіддям цього сезону варто звернути увагу на ефектну стрижку "метелик". Її каскадні, невагомі шари чудово збалансують широкий лоб і додадуть гарного об'єму в нижній частині обличчя. Для укладки знадобиться лише трохи легкої пінки та круглий браш, а подовжений чубчик зробить додатковий акцент на очах.

Водночас для круглої форми стилісти радять обирати подовжений боб, який закінчується нижче лінії підборіддя. Така довжина візуально витягує обличчя, а ледь помітні внутрішні шари прибирають зайву важкість біля щік.

Якщо ж перед вами стоїть протилежне завдання – візуально вкоротити та збалансувати видовжене обличчя, на допомогу прийде багатошарова зачіска з чубчиком-шторкою. Чубчик красиво приховає високий лоб, а м'які шари додадуть об'єму з боків. Чим довше у вас волосся, тим більше шарів має зробити майстер, щоб пасма не тягнули обличчя вниз. Для стильного вигляду достатньо висушити чубчик у напрямку від обличчя, а довжину просто стиснути руками з мусом.

Завдяки таким м'яким переходам зачіска набуває бездоганної симетрії, яку у випадку з овальним обличчям найкраще підкреслить класичне рівне каре. Його чіткий графічний зріз виглядає дуже свіжо і стильно. У прохолодні дні таку зачіску можна витягнути випрямлячем до дзеркального блиску, а в літню спеку – дозволити волоссю трохи розпушитися.

На відміну від ідеального овалу, виразне квадратне обличчя вимагає зовсім іншого підходу, тому для нього ідеальним рішенням стане текстурована стрижка шег з рваними кінчиками. Вона чудово пом'якшує лінію щелепи та товаришує з пляжними хвилями, тож волосся можна сміливо сушити природним шляхом, без використання фену.

Якщо ж ви прагнете максимальної текстури й пишаєтеся своїми розкішними вилицями, як це часто буває у власниць ромбоподібного обличчя, варто наважитися на сміливіші експерименти. Коротка стрижка піксі або її трохи подовжений варіант з 90-х, біксі, ідеально вам підійдуть. Рвані пасма з об'ємом на маківці та м'який чубчик створять гармонійний образ, який майже не потребує щоденного догляду.

Днями наша редакція писала про модні зачіски на літо 2026 року.