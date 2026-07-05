Її нову стрижку видання Vogue назвало головним хітом сезону. До речі, ця зачіска ідеально підходить для густого волосся, яке буває складно приборкати влітку.

Гейлі Бібер показала головну стрижку літа 2026 року

Йдеться про Гейлі Бібер, засновницю популярного б'юті-бренду Rhode. Попрощавшись з довгими пасмами та фірмовими гладкими пучками, вона повернулася до короткої довжини волосся.

Зірковий дует стилістів Джастін Мар'ян та Арінель створив для моделі сучасну інтерпретацію подовженого боба, який ще називають long bob, у стилі 90-х.

Тепер волосся Гейлі ледь сягає плечей, а легке градуювання додає зачісці природного об'єму та текстури. Майстри освіжили не лише форму, а й колір стрижки зірки. Так, Бібер обрала для себе м'який і теплий відтінок "молочний шоколад", який бездоганно підкреслює її літню засмагу.

Цей свіжий, невимушений і водночас зухвалий "лук" має всі шанси стати найпопулярнішим запитом у салонах краси до кінця літа 2026 року, як зауважує видання Vogue.

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