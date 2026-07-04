Насправді є безліч простих, але стильних альтернатив, які не потребують багато часу чи особливих навичок. Зокрема, на Люксах вже зібрали добірку трендових зачісок, які легко повторити. Про кожну з них – далі в матеріалі.

До теми Можна зробити за кілька секунд: 3 швидкі зачіски на літо, які врятують у спеку

Грайливі косички

Так, чудовою альтернативою звичайному розпущеному волоссю стане зачіска з двома тонкими косами біля обличчя. Вона додає образу легкості, грайливості та водночас не забирає багато часу.

Зачіска з двома косичками біля обличчя / Фото з інстаграму Гейлі Бібер

Французька коса

Якщо ж хочеться чогось цікавішого за класичну косу, зверніть увагу на французьке плетіння. Така коса робиться впритул до шкіри голови: починається з невеликої кількості волосся на маківці, а далі до кожної нової ланки поступово додаються бічні пасма.

Французька коса / Фото з Pinterest

Недбалий французький пучок

Справжнім порятунком у спеку також стають зібрані зачіски. Тут варто звернути увагу на французький пучок, він же легендарна "черепашка". Особливо актуальні зараз недбалі пучки, які виглядають так, ніби ви зробили їх за хвилину перед виходом з дому. Для такого невимушеного ефекту можна залишити кілька пасом волосся спереду і трохи підкрутити їх.

Невимушений пучок / Фото з Pinterest

Не менш популярні цього сезону й аксесуари для волосся. Зокрема, маленькі декоративні шпильки-краби. Ними можна зробити цікавий акцент на проділі: достатньо скрутити тонкі пасма у джгутики та закріпити їх мінікрабиками.

Зачіска з міні-крабиками / Фото з Pinterest

Ще один трендовий варіант – заколки. Вони не лише додають образу родзинки, а й допомагають прибрати пасма, які падають на обличчя. Можна закріпити одну заколку збоку або одразу кілька в ряд для більш виразного ефекту.

Зачіски з заколками / Фото з Pinterest

Раніше ми писали про ще один трендовий аксесуар для волосся на літо-2026.