Як пише ELLE, одним із головних б'юті-акцентів цього сезону стають резинки в горошок.

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Такий аксесуар – найпростіший спосіб додати трендовості образу. Він однаково добре виглядає як із пучками та хвостами, так і в поєднанні з косою.

Хвіст з резинкою з косою / Фото з Pinterest

Головна привабливість гороху – його універсальність: він одночасно виглядає грайливо й елегантно, пояснило видання Who What Wear. Для класичного ефекту варто обирати чорно-білі варіанти, а для сміливішого акценту – кольорові. В усякім разі цей принт легко освіжає навіть найпростіші літні зачіски.

Чорно-біла резинка в горошок / Фото з Pinterest

Кольорові резинки в горошок / Фото з Pinterest

Окрім резинок, фешн-експерти також радять звернути увагу на інші аксесуари в горошок: обручі, шовкові хустки, банти для волосся, заколки-крабики й стрічки для волосся.

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