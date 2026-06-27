Видання Elle пропонує відмовитися від радикальних експериментів на користь бездоганних стрижок, які перетворюють густоту на головну перевагу, додають зачісці динаміки та не вимагають багатогодинних укладань.

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Ідеальні стрижки для густого волосся

Почнемо з абсолютної класики, яка отримала нове дихання – подовженого бобу. Це ідеальний компроміс для тих, хто хоче освіжити образ, але боїться короткої довжини. Завдяки правильному зрізу з легким подовженням до обличчя, важкі пасма втрачають зайву масивність. Стрижка має елегантний та структурований вигляд, а волосся гарно тримає форму протягом усього дня, навіть без використання тонни засобів для фіксації.

Якщо ж ви хочете додати своєму образу невимушеності та грайливого настрою, зверніть увагу на м'який шеггі. Ця стрижка ніби створена для того, щоб полегшити життя володаркам густого волосся. Завдяки м'яким, хаотичним шарам та філіруванню майстер забирає зайву вагу зсередини, залишаючи на поверхні повітряну текстуру. Ба більше, таку зачіску практично не потрібно укладати. Достатньо висушити волосся феном або просто дозволити пасмам висохнути на сонці, попередньо нанісши трохи текстурувального спрею, і стильний образ готовий.

Для тих, хто обожнює розкішну довжину і не планує з нею прощатися, порятунком стане подовжений каскад. На відміну від класичного варіанту з різкими переходами, сучасний тренд вимагає плавних, майже непомітних ліній. Густе волосся у подовженому каскаді оживає та має по-справжньому голлівудський вигляд.

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