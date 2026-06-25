Актуальну інформацію про фази Місяця у липні 2026 року можна знайти на Space Weather Live. Коли цього місяця краще планувати стрижку, а в які дні варто утриматися від змін – читайте далі в матеріалі 24 Каналу.

До теми Календар фарбування волосся на липень 2026: коли краще не йти до перукарні

Фази Місяця у липні 2026 року

Повня : 29 липня.

: 29 липня. Спадний Місяць : 1 – 13 липня та 30 – 31 липня.

: 1 – 13 липня та 30 – 31 липня. Молодик : 14 липня.

: 14 липня. Зростальний Місяць: 15 – 28 липня.

У які дні краще стригти волосся в липні 2026?

Якщо ви хочете, щоб волосся швидше росло, плануйте стрижку на період зростального Місяця – з 15 по 28 липня. У цей час також добре фарбувати волосся: колір зазвичай довше залишається насиченим.

Під час спадного Місяця волосся росте повільніше, тому зачіска довше зберігає свою форму. Особливо це актуально для коротких стрижок, які потрібно регулярно рівняти. У липні спадний Місяць спостерігається з 1 до 13 липня та з 30 до 31 липня.

Повня припадає на 29 липня. Цей день добре підходить не для зміни довжини, а для догляду за волоссям. Маски, відновлювальні та зміцнювальні процедури можуть бути особливо корисними.

Коли краще утриматися від стрижки у липні 2026 року?

Не рекомендується стригти волосся 15 липня, коли настає Молодик. У цей день Місяць майже не видно на небі, адже його освітлена частина повернута в бік Сонця.

За місячним календарем вважається, що в період Молодика організм може бути менш енергійним. Тому стрижку, фарбування та інші процедури для волосся радять перенести на інший день. Натомість цей час добре підходить для планування майбутніх змін і пошуку нових ідей щодо свого образу.

До речі, раніше ми писали про 3 стрижки, які ніколи не виходять з моди та пасують усім.