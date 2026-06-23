Є дні, коли процедура дасть найкращий ефект, а є дати, коли від походу до колориста краще відмовитися. Детальніше про це та трендові кольори 2026 року – далі в матеріалі 24 Каналу.

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Фази Місяця у липні 2026 року

Повня : 29 липня.

: 29 липня. Спадний Місяць : 1 – 13 липня та 30 – 31 липня.

: 1 – 13 липня та 30 – 31 липня. Молодик : 14 липня.

: 14 липня. Зростальний Місяць: 15 – 28 липня.

Коли не можна фарбувати волосся у липні 2026 року?

У день Повні фарбування волосся краще не планувати – 29 липня. У цей день волосся непередбачувано реагує на фарбу: колір може лягти не так, як очікувалося, а саме волосся стати сухим і ламким. Краще перенести візит до майстра на день-два пізніше.

Також обережно варто ставитися до фарбування в день Молодика – 14 липня. Натомість саме тоді добре працюють відновлювальні процедури: маски, живлення, догляд.

Коли краще фарбувати волосся в липні 2026?

Якщо ви плануєте робити яскраве фарбування або складні техніки – краще записатися до колориста у фазу зростального Місяця. У липні це період з 15 до 28 липня. Волосся в цей час добре вбирає фарбу, тому колір виходить насиченим і не швидко вимивається.

Водночас для делікатного тонування в натуральні відтінки найкраще підійде спадний Місяць – з 1 до 13 липня або 30-31 липня. У цей період варто записатися в салон, щоб підтримати колір або освіжити натуральний відтінок. А от кардинальну зміну кольору краще відкласти.

До слова, Vogue вже визначив трендові кольори волосся на 2026 рік: насичений чорний, Espresso Martini Brunette, теплий мідний, honey ginger blonde, світлий блонд, каштаново-махагоновий та світлий рудуватий (ginger).