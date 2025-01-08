Найпопулярніші стрижки зими: топові зачіски для жінок будь-якого віку

На початку року завжди хочеться створити щось з чистого аркуша. Це стосується не лише справ та цілей, але й зовнішнього вигляду. Для тих, хто хоче покращити свій зовнішній вигляд, пропонуємо почати із зачіски. Перукарі вже встигли розповісти про кілька найкращих варіантів.

Якщо у новому сезоні ваша душа бажає змін, тоді не зволікайте й записуйтеся до майстра на стрижку, пише 24 Канал. Новий імідж точно подарує вам гарний настрій та підкреслить індивідуальність.

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Чубчик-шторка

Мода на чубчик не проходить, а лише набирає обертів. Поєднується такий чубчик з будь-якою довжиною волосся й пасує до всіх типів обличчя. Правильних пропорцій чубчик надасть володаркам високого чола та широких вилиць, а подовжені бічні пасма зможуть м’яко огорнути обличчя.

Боб

Ця стрижка залишається улюбленою серед багатьох жінок світу. Зачіска виглядає стильно, сучасно й додає образу певної вишуканості. Варіацій стрижки боб є безліч, втім радимо зупинитися на класичній стрижці, яка не втрачатиме своєї популярності.

Біксі

Стрижка біксі – це мікс двох зачісок піксі й боба. Така стрижка підійде для тих, хто хоче носити коротке волосся, тому перукарі радять біксі для жінок після 50 років.

Каскад

Зачіска підходить для будь-якої структури волосся та форми обличчя. Стрижка робить густе волосся слухнянішим, структурованим, а тонке – пишним та об’ємним.

Каре

Це одна зі стрижок, яка не втрачає популярності та завжди буде актуальною. Підходить така зачіска однаково як молодим дівчатам, так і жінкам після 40 років.

Важливо враховувати при зміні іміджу форму свого обличчя, тому щодо того, чи пасуватиме вам та, чи інша стрижка – порадьтеся з фахівцем, який підкаже, що краще вам підійде та лише підкреслить красивий вигляд.