Жіночі стрижки, які будуть на піку популярності у 2026 році
- У 2026 році в моду ввійдуть стрижки від дуже коротких до максимально довгих, з акцентом на природність.
- Популярними будуть такі стрижки, як біксі, богемна стрижка бохо, ультракороткий боб, об’єм у стилі 90-х та хіпі-ковбойка.
Наближається 2026 рік, тож час по-трохи дізнаватися головні тренди у сфері бюті. Стилісти вже визначили кілька головних стрижок, які спрямовані на доглянутість та природність.
З нового року універсальне середнє волосся відійде на другий план, а в моду увійдуть або дуже короткі стрижки, або максимально довгі пасма, пише 24 Канал з посиланням на Vogue Australia.
Читайте також 5 стрижок, які не потребують догляду: від них всі будуть у захваті
Які стрижки будуть в моді у 2026 році?
Біксі
Стрижка біксі повертається у моду з 90-х років. Градуйоване каре з елекментами піксі виглядає досить жіночно й не потребує щоденної укладки.
Модні стрижки на 2026 рік / Фото Pinterest
Богемна стрижка бохо
У 2026 році варто звертати увагу на м’які хвильки, багатошаровість та неідеальний чубчик. Така стрижка виглядає природно й натурально.
Модні стрижки на 2026 рік / Фото Pinterest
Ультракороткий боб
Варіант цієї стрижки доволі радикальний. Довжина повинна бути до підборіддя чи навіть ще вище. Сучасний ультракороткий боб має бути з м’якими кінцями чи легким об’ємом біля коренів.
Модні стрижки на 2026 рік / Фото Pinterest
Об’єм у стилі 90-х
Пружні локони знову повертаються в моду. Стилісти рекомендують зробити багатошаровий зріз, який зможе сформувати об’єм без щоденного використання стайлінгу.
Модні стрижки на 2026 рік / Фото Pinterest
Хіпі-ковбойка
Ця стрижка вже натхненна епохою 70-х років та рок-н-ролом. Зачіска передбачає текстуроване волосся, об’єм та легку недбалість. Особливістю є чубчик, а для красивої укладки можна використовувати легку завивку.
Модні стрижки на 2026 рік / Фото Pinterest
Більшість стрижок супроводжує чубчик, який знову повернувся в моду, пише In Journal. Чубчик в стилі Джейн Біркін знову в тренді. Дженніфер Лоуренс є прихильницею чубчика, який освіжив її образ та зробив вигляд молодшим. Чубчик Біркін має недосконалу текстуру, яка підходить для різних типів волосся, і надає зачісці позачасового характеру, обрамляючи обличчя та омолоджуючи його.
Які стрижки зроблять обличчя худішим?
Стрижки, які зроблять обличчя візуально худішим – це подовжений боб, зачіска з шарами, подовжений чубчик.
Рекомендовані кольори волосся – золотаво-мідний, глибокий каштановий, медовий блонд, норковий мокко, черепаховий каштан, еспресо-каштан.
Часті питання
Які стрижки будуть популярні у 2026 році?
У 2026 році популярними будуть дуже короткі стрижки або максимально довгі пасма — універсальне середнє волосся відійде на другий план.
Що таке стрижка біксі?
Стрижка біксі повертається у моду з 90-х років і є градуйованим каре з елементами піксі — вона виглядає жіночно і не потребує щоденної укладки.
Які особливості має стрижка хіпі-ковбойка?
Стрижка хіпі-ковбойка натхненна епохою 70-х років і рок-н-ролом — вона передбачає текстуроване волосся, об’єм, легку недбалість і характерний чубчик.