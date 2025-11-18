Жіночі стрижки, які будуть на піку популярності у 2026 році

Наближається 2026 рік, тож час по-трохи дізнаватися головні тренди у сфері бюті. Стилісти вже визначили кілька головних стрижок, які спрямовані на доглянутість та природність.

З нового року універсальне середнє волосся відійде на другий план, а в моду увійдуть або дуже короткі стрижки, або максимально довгі пасма, пише 24 Канал з посиланням на Vogue Australia.

Читайте також 5 стрижок, які не потребують догляду: від них всі будуть у захваті

Які стрижки будуть в моді у 2026 році?

Біксі

Стрижка біксі повертається у моду з 90-х років. Градуйоване каре з елекментами піксі виглядає досить жіночно й не потребує щоденної укладки.



Модні стрижки на 2026 рік / Фото Pinterest

Богемна стрижка бохо

У 2026 році варто звертати увагу на м’які хвильки, багатошаровість та неідеальний чубчик. Така стрижка виглядає природно й натурально.



Модні стрижки на 2026 рік / Фото Pinterest

Ультракороткий боб

Варіант цієї стрижки доволі радикальний. Довжина повинна бути до підборіддя чи навіть ще вище. Сучасний ультракороткий боб має бути з м’якими кінцями чи легким об’ємом біля коренів.



Модні стрижки на 2026 рік / Фото Pinterest

Об’єм у стилі 90-х

Пружні локони знову повертаються в моду. Стилісти рекомендують зробити багатошаровий зріз, який зможе сформувати об’єм без щоденного використання стайлінгу.



Модні стрижки на 2026 рік / Фото Pinterest

Хіпі-ковбойка

Ця стрижка вже натхненна епохою 70-х років та рок-н-ролом. Зачіска передбачає текстуроване волосся, об’єм та легку недбалість. Особливістю є чубчик, а для красивої укладки можна використовувати легку завивку.



Модні стрижки на 2026 рік / Фото Pinterest

Більшість стрижок супроводжує чубчик, який знову повернувся в моду, пише In Journal. Чубчик в стилі Джейн Біркін знову в тренді. Дженніфер Лоуренс є прихильницею чубчика, який освіжив її образ та зробив вигляд молодшим. Чубчик Біркін має недосконалу текстуру, яка підходить для різних типів волосся, і надає зачісці позачасового характеру, обрамляючи обличчя та омолоджуючи його.

Які стрижки зроблять обличчя худішим?