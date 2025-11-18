Женские стрижки, которые будут на пике популярности в 2026 году

Приближается 2026 год, поэтому время по-немногу узнавать главные тренды в сфере бьюти. Стилисты уже определили несколько главных стрижек, которые направлены на ухоженность и естественность.

С нового года универсальные средние волосы отойдут на второй план, а в моду войдут или очень короткие стрижки, или максимально длинные пряди, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue Australia.

Читайте также 5 стрижек, не требующих ухода: от них все будут в восторге

Какие стрижки будут в моде в 2026 году?

Бикси

Стрижка бикси возвращается в моду из 90-х годов. Градуированное каре с элементами пикси выглядит достаточно женственно и не требует ежедневной укладки.



Модные стрижки на 2026 год / Фото Pinterest

Богемная стрижка бохо

В 2026 году стоит обращать внимание на мягкие волны, многослойность и неидеальную челку. Такая стрижка выглядит естественно и натурально.



Модные стрижки на 2026 год / Фото Pinterest

Ультракороткий боб

Вариант этой стрижки довольно радикальный. Длина должна быть до подбородка или даже еще выше. Современный ультракороткий боб должен быть с мягкими концами или легким объемом у корней.



Модные стрижки на 2026 год / Фото Pinterest

Объем в стиле 90-х

Упругие локоны снова возвращаются в моду. Стилисты рекомендуют сделать многослойный срез, который сможет сформировать объем без ежедневного использования стайлинга.



Модные стрижки на 2026 год / Фото Pinterest

Хиппи-колбойка

Эта стрижка уже вдохновлена эпохой 70-х годов и рок-н-роллом. Прическа предусматривает текстурированные волосы, объем и легкую небрежность. Особенностью является челка, а для красивой укладки можно использовать легкую завивку.



Модные стрижки на 2026 год / Фото Pinterest

Большинство стрижек сопровождает челка, которая снова вернулась в моду, пишет In Journal. Челка в стиле Джейн Биркин снова в тренде. Дженнифер Лоуренс является поклонницей челки, которая освежила ее образ и сделала вид моложе. Челка Биркин имеет несовершенную текстуру, которая подходит для разных типов волос, и придает прическе вневременного характера, обрамляя лицо и омолаживая его.

Какие стрижки сделают лицо худее?