Омолоджуючі стрижки після 45 років: чудово замаскують сивину
- Стилісти рекомендують градуйовані стрижки, такі як піксі, багатошаровий та асиметричний боб, які добре приховують сивину і додають об'єму.
- Каскад на середню довжину волосся та світлі відтінки, як-от теплий блонд, допомагають омолодити образ жінки після 45 років.
Вже після 45 років у жінок стає помітнішою сивина. Приховати сиві пасма можна завдяки фарбуванню волосся, втім є такі стрижки, за допомогою яких сивина не буде сильно помітною.
Ці зачіски чудово омолоджують вигляд й гарно пасують жінкам у віці 45 років, пише 24 Канал. На модному Олімпі продовжують залишатися багатошарові стрижки, які не потребують укладання. Стилісти радять обирати саме градуйовані зачіски, які приховують сивину.
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Як підстригтися після 45 років?
Піксі
Стрижка пасує всім жінкам, які хочуть освіжити свій вигляд. Об’єм у верхній частині створює легкість, витягує візуально обличчя та пом’якшує чіткі лінії. Додати стрижці грайливості та жіночності можна завдяки чубчику.
Стрижки для жінок після 45 років / Фото Pinterest
Багатошаровий боб
Перукарі радять цю стрижку жінкам, бо вона чудово приховує рідке й тонке волосся. Зачіска додає волоссю об’єму, а правильна укладка дозволяє завжди залишатися охайною та красивою. Гра текстур та шарів дозволяє обійтися без фарбування, оскільки сивина буде ледь помітною.
Стрижки для жінок після 45 років / Фото Pinterest
Асиметричний боб
Зачіска підійде всім жінкам, які захочуть кардинально змінити свій стиль. Стрижка чудово увиразнює вилиці, робить волосся густішим, здоровішим та візуально омолоджує. Асиметричний боб є універсальною зачіскою, оскільки підходить для різних типів обличчя та волосся будь-якої структури.
Стрижки для жінок після 45 років / Фото Pinterest
Каскад на середню довжину волосся
Дженніфер Лопес на початку літа показала, як можна ефектно виглядати зі стрижкою каскад. Подовжені пасма приховують сивину по лінії росту волосся, а довжина дозволить зробити різноманітні зачіски, які приховають сиві локони.
Стрижки для жінок після 45 років / Фото Pinterest
До слова, світлі відтінки, такі як теплий блонд, пшеничний або медовий, омолоджують образ жінок після 50 років.