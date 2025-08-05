Вже після 45 років у жінок стає помітнішою сивина. Приховати сиві пасма можна завдяки фарбуванню волосся, втім є такі стрижки, за допомогою яких сивина не буде сильно помітною.

Ці зачіски чудово омолоджують вигляд й гарно пасують жінкам у віці 45 років, пише 24 Канал. На модному Олімпі продовжують залишатися багатошарові стрижки, які не потребують укладання. Стилісти радять обирати саме градуйовані зачіски, які приховують сивину.

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Як підстригтися після 45 років?

Піксі

Стрижка пасує всім жінкам, які хочуть освіжити свій вигляд. Об’єм у верхній частині створює легкість, витягує візуально обличчя та пом’якшує чіткі лінії. Додати стрижці грайливості та жіночності можна завдяки чубчику.



Стрижки для жінок після 45 років / Фото Pinterest

Багатошаровий боб

Перукарі радять цю стрижку жінкам, бо вона чудово приховує рідке й тонке волосся. Зачіска додає волоссю об’єму, а правильна укладка дозволяє завжди залишатися охайною та красивою. Гра текстур та шарів дозволяє обійтися без фарбування, оскільки сивина буде ледь помітною.



Стрижки для жінок після 45 років / Фото Pinterest

Асиметричний боб

Зачіска підійде всім жінкам, які захочуть кардинально змінити свій стиль. Стрижка чудово увиразнює вилиці, робить волосся густішим, здоровішим та візуально омолоджує. Асиметричний боб є універсальною зачіскою, оскільки підходить для різних типів обличчя та волосся будь-якої структури.



Стрижки для жінок після 45 років / Фото Pinterest

Каскад на середню довжину волосся

Дженніфер Лопес на початку літа показала, як можна ефектно виглядати зі стрижкою каскад. Подовжені пасма приховують сивину по лінії росту волосся, а довжина дозволить зробити різноманітні зачіски, які приховають сиві локони.



Стрижки для жінок після 45 років / Фото Pinterest

До слова, світлі відтінки, такі як теплий блонд, пшеничний або медовий, омолоджують образ жінок після 50 років.