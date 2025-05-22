Стрижки, які молодять після 55 років: вони личать всім

Жінки після 55 років шукають для себе ідеальну стрижку, яка приховає певні вікові зміни й вигідно підкреслить риси обличчя. Перукарі знають, які саме стрижки пасують старшим жінкам, тож детально розповіли, на що саме треба звернути увагу цього року.

Жінки завжди хочуть мати красивий вигляд, а в цьому їм допоможуть зачіски, які мають омолоджувальний ефект, пише 24 Канал. Є кілька стрижок, які допоможуть додати образу свіжості та прибрати зайвий вік. Вони настільки красиво виглядають, що залишаться улюбленими в жінок на тривалий час.

Читайте також Стрижки, які видовжують обличчя: вони личать всім

Стрижки охоплюють діапазон від короткого до середнього волосся. Усі вони універсальні й точно сподобаються багатьом.

До слова! Є кілька зачісок та стрижок, які надають зайвого віку. Їх краще уникати й не робити старшим жінкам. Більше про це в матеріалі.

Стрижка боб

Ця стрижка є справжньою класико. Для жінок після 55 років вона ідеально пасує, бо надає образу елегантності. Рівний зріз навіть на рідкому волоссі надасть візуальної густоти. А от класичний боб підійде для будь-якого волосся – кучерявого чи прямого. Жінкам старшого віку пасує боб до підборіддя чи нижче.

Каре

Жінкам після 55 років чудово пасує стрижка каре до плечей. Щоб надати їй об’єму, можна скористатися феном, спреєм для волосся й круглою щіткою. За бажанням, можна додати чубчика, який додасть певного шику й молодості. Окрім того, чубчик пом’якшує образ й приховує вікові зморшки на чолі.

Стрижка гарсон

Якщо правильно зробити стрижку гарсон, то навіть у старшому віці вона надасть молодіжного вигляду. Така коротка зачіска підкреслює контури обличчя й навіть без втручання косметологів створює ефект ліфтингу.

Зачіска створює акцент на природних лініях обличчя. Стрижка чудово відкриває лоб, вилиці, підборіддя, тому вся увага зосереджується саме на цих рисах лиця, а зморшки не сильно впадають в очі.