Ідеальні стрижки для круглого обличчя: виглядають неймовірно

Щоб отримати красиву зачіску, власницям круглої форми обличчя потрібно створити правильну стрижку, яка підкреслить риси лиця та приховає недоліки. Найкращою довжиною жіночої зачіски для обличчя – довжина до плечей або трохи нижче.

Визначити тип круглого обличчя досить просто, пише 24 Канал з посиланням на Real Simple. Воно є найширшим біля щік та має круглу форму. Обравши для себе ідеальну стрижку, можна легко отримати дивовижний вигляд. Фахівці визначили кілька найкращих варіантів зачісок, які підходить жінкам з круглим обличчям.

Читайте також Біле золото – літній відтінок в стилі Old Money: колір, який змусить сяяти

Чубчик

Перукарі радять зробити чубчик всім, хто має кругле обличчя. Він здатен відвертати увагу від лінії щелепи, підкреслюючи найкращі риси обличчя.

Шари з обрамленням

Для звуження круглих форм, варто звернути увагу на зачіску шарами, яка обрамляє обличчя. Стрижка підходить для волосся будь-якої довжини, тому округлість не приховується, а обрамляється. За словами стилістів, все що створює шари навколо обличчя, надає чудового вигляду.

Шеггі середньої довжини

Класичні шари здатні збалансувати риси круглого обличчя. Кудлате волосся середньої довжини, що спадає на вилиці, ідеально пасує до круглого лиця. Об’ємні шари на маківці видовжують обличчя й врівноважують риси обличчя.

Боб з тупим зрізом

Така стрижка має прямий вигляд на кінчиках, тому добре підходить тим, хто хоче видовжити риси обличчя. Фахівці рекомендують тупий зріз робити всім, в кого від природи кругле обличчя. Для видовження обличчя, стрижку потрібно зробити трохи нижче підборіддя.

До слова, в матеріалі розповіли, як легко зробити чубчик як у Дакоти Джонсон. Її фірмова зачіска вже не змінюється багато років, а чубчик є родзинкою акторки.