Стрижки, які надають шаленого об'єму: зачіски для тих, в кого тонке волосся

Тонке волосся вирізняється маленьким діаметром пасм. Воно м’яке, легке та схильне до ламкості й складно піддається укладанню через відсутність об’єму. Якщо у вас тонке волосся, тоді рекомендовано зробити певні варіанти стрижок, які нададуть йому ефектного об’єму.

Стрижки для тонкого волосся здатні змінити образ та зробити обличчя більш виразнішим й доглянутішим, повідомляє 24 Канал. Тим дівчатам, в яких тонке волосся, а з приходом осені почало активніше випадати, краще таки зосередитися на кількох варіантах стрижки, яка додасть візуального об’єму.

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Kitty Cut

Ця стрижка складається з тонких делікатних слоїв, які надають волоссю структуру й динамізм. Kitty Cut чудово підходить для волосся середньої довжини. У класичному варіанті досягає плечей та опускається до ключиць.



Зачіски, які надають об'єму / Фото Pinterest

Подовжений боб

Така стрижка виглядає стильно та доволі практично. Подовжений боб – це ефектна та приваблива стрижка, яка пасує будь-якій жінці. Плюс її в тому, що вона розкішно виглядає в різних варіаціях фарбування та укладання. Щоб додати об’єму, треба створити кучері на волоссі.



Зачіски, які надають об'єму / Фото Pinterest

Стрижка метелик

Ця стрижка привертає увагу своєю багатошаровістю та об’ємом, який створюється завдяки поєднанню довгих та коротких пасм. Для цього типу стрижки характерна багатошарова структура, яка у розгорнутому вигляді імітує крила метелика.



Зачіски, які надають об'єму / Фото Pinterest

Боб-каре

Стрижка ідеальна для тих, хто хоче надати волоссю додаткового об’єму. Боб-каре підходить жінкам будь-якого віку та будь-якої форми обличчя. Її легко укладати, тож вона не складе проблем у стилізуванні. Стрижка пасує для різних типів обличчя.



Зачіски, які надають об'єму / Фото Pinterest