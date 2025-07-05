Стрижки, які молодять після 40 років: вони вражають ефектом

У 40 років жінка виглядає красиво й привабливо, втім правильно підібрана стрижка дозволить отримати ще кращий вигляд та візуально зменшити вік. Фахівці визначили кілька найкращих зачісок, які радять жінкам задля створення неймовірного ефекту.

Зачіска є досить важливим елементом образу, оскільки на неї звертають увагу в будь-якому віці, пише 24 Канал. Вдало підібрані стрижки нададуть свіжості вигляду, підкреслять індивідуальність та стиль.

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Перукарі та майстри зачісок рекомендують такі стрижки, які будуть виглядати на 40-річних жінках бездоганно.

Боб

Стрижка чудово підходить жінкам з прямим волоссям. Найпоширенішим різновидом зачіски є боб-каре, багатошаровий та асиметричний. Стрижка має доглянутий та красивий вигляд, тому підійде всім, хто хоче додати образу трішки елегантності.



Найкращі стрижки для жінок після 40 років / Фото Pinterest

Каскад

Цю класику люблять чимало жінок після 40 років. Найкраще стрижка виглядає на середній довжині волосся й підходить до будь-якого типу волосся. Низькі пасма гарно обрамляють овальне, квадратне, трикутне та кругле обличчя.



Найкращі стрижки для жінок після 40 років / Фото Pinterest

Каре

Жінки у 40-річному віці потрохи починають прощатися з довгим волоссям, але не вкорочують його не сильно, тому вдаються до каре. Подовжене каре чудово підійде для густих пасм, а коротке додасть об’єму тонкому волоссю.



Найкращі стрижки для жінок після 40 років / Фото Pinterest

Хвилястість

Щоб надати свіжого вигляду, радимо робити хвильки на будь-якій довжині волосся. Локони мають бути природними й не сильно кучерявими, однак мінімальна хвилястість допоможе отримати вишуканий вигляд.



Найкращі стрижки для жінок після 40 років / Фото Pinterest

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