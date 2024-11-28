Стрижки, які треба робити жінкам після 50 років: будете молодо й свіжо виглядати

Жінки після 50 років хочуть красиво виглядати, тому тут варто звертати увагу не лише на вбрання, але й на стрижку на колір волосся, які здатні забезпечити ефектний вигляд. Правильна зачіска здатна додати образу легкості, молодості та приховати вікові зміни.

Щоб мати молодий вигляд, не обов’язково вдаватися до косметичних процедур чи ін’єкцій краси, пише 24 Канал.

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Гарний вигляд можна отримати завдяки правильній та грамотно підібраній стрижці, яка не лише зробить волосся здоровим й надасть йому об’єму, але й візуально допоможе скинути кілька років.

Хвилястий боб

Така сучасна інтерпретація класичної стрижки ідеально підійде для тих жінок, які хочуть поєднати елегантність з невимушеністю. М’які хвильки додадуть волоссю об’єму й зроблять його більш живим. Ця зачіска забезпечить молодий вигляд жінкам, які захочуть додати об’єму тонкому волоссю й підкреслити риси обличчя.



Стрижки, які омолоджують жінок на 10 років / Фото Pinterest

Подовжене каре

Така зачіска візуально витягує обличчя, прибирає акцент з дрібних зморшок та має сучасний вигляд. Щоб виглядати молодо, радимо доповнити цю зачіску подовженим чубчиком. Каре можуть робити жінки старшого віку з будь-яким типом волосся.



Стрижки, які омолоджують жінок на 10 років / Фото Pinterest

Довге волосся

Чомусь старші жінки звикли стригти волосся коротко, втім довге волосся елегантно обрамляє волосся й додає жінці молодого віку. Довжина волосся точно допомагає жінці прибрати вікові зміни й чудово підходить для всіх, хто любить створювати зачіски.



Стрижки, які омолоджують жінок на 10 років / Фото Pinterest

Hair-стилісти радять жінкам старшого віку більше робити акцент на чубчиках, які значно омолоджують вигляд. Окрім того, молодості додають світлі відтінки волосся, а от насичені темні кольори лише здатні підкреслити старший вік.

Натхнення щодо стрижок та кольорів для жінок у 50-річному віці можна шукати на сторінках знаменитостей, які демонструють різні варіації того, як в старшому віці зберігати красу та молодість.